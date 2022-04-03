فراج وبسنت بعد القفز بالمظلة في نجوم السما: أحلى منظر في حياتنا

حل الفنان محمد فراج، والفنانة بسنت شوقي ضيفين اليوم في برنامج " نجوم السما " المذاع علي قناه " أون أي " في أولي حلقاته خلال شهر رمضان وقاما باللعب، وقفزا بالمظلة على الهواء، وتحدثا عن حياتهم نعرض لكم ابرز تصريحاتهم:

قالت بسنت شوقي زوجة الفنان محمد فراج ، أنا قمت بعمل دايفينج مع سمك القرش لان الكير من أصدقائي قام بعمل هذه التجربة وقالوا إلي أنها سهلة جدا ، مؤكدة أن سمك القرش مسالم جدا.

وأضاف الفنان محمد فراج: “أنا أول مرة في حياتي أقوم بالقفز بالمظلة وكنت سعيد جدا، لافتا إلي أن زوجته بسنت قامت بهذه التجربة من قبل، وهذه أول مرة نقفز معا”.

وكشف الفنان محمد فراج عن صديقه الذى تمني تواجده معه في تجربة القفز بالمظلة قائلا " كنت أتمني أن يكون معي نبيل عيسي".