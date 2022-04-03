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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل دايما عامر الحلقة 1.. محمد صلاح حاضر في غرفة مصطفى شعبان

دايما عامر
دايما عامر

بدأت احداث الحلقة الاولى من مسىسل دايما عامر للقنان مصطفى شعبان بظهور لبلبة التي تجسد ناظرة مدرسة، وحينما دخلت وجدت هناك عشوائية كبيرة بين الطلاب وقامت بضبطها على الفور ونبهتهم من تكرار هذه الفوضى مرة اخرى.

وفي مشهد آخر  يظهر نجم كرة القدم محمد صلاح، من خلال صور ولقطات له من مباريات داخل غرفة مصطفى شعبان الذي يجسد شخصية دكتور تربوي.

ويعرض المسلسل عبر قناة ON، الساعة 12:25 صباحا، والإعادة 6:55 صباحا.


أبطال مسلسل دايما عامر

المسلسل من بطولة مصطفى شعبان، سينتيا خليفة،  لبلبة، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، ميرنا نور الدين، محمد ثروت، كريم عفيفى، أحمد الشامى، سما إبراهيم، لمى كتكت، خالد محروس، محمد جمعة ومن كتابة ورشة من الشباب تحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج مجدي الهواري ومن إنتاج الباتروس للمنتج الكبير كامل أبو علي.

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وتدور قصة وأحداث مسلسل "دايما عامر" حول مناقشة قضية هامة تشغل الرأي العام وكل البيوت المصرية وهي مشكلة التعليم في مصر خاصة المشاكل التي ظهرت في الفترة الأخيرة في المدارس ومحاولة الوقوف عليها ومناقشتها ووضع بعض الحلول لها، ويناقش العمل عدد من المشكلات التي تواجه الطلاب في مراحل التعليم المختلفة.

 

مصطفى شعبان صلاح عبد الله محمد صلاح مجدي الهواري عمرو عبد الجليل كريم عفيفى

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