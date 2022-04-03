سابقة هي الأولى من نوعها.. تغيير اسم مسلسل فيفي عبده وشيرين رضا..اعرف السبب|فيديوجراف

عرض مسلسل “شغل فى العالى” الحلقة الأولى والذى ظهر فيها الفنان بيومى فؤاد “سلامة” كضيف شرف حيث تعرّض إلى حادث سيارة حيث صدمته “شيرين رضا” أو “شاهينستا” لتحكم خطتها نحوه ليقع فى الإعجاب بها.

وتكمل “شيرين رضا” مؤامرتها تجاه “بيومى فؤاد” بترك حقيبتها بسيارته لتتكمن من مقابلته مرة أخرى، خاصة أنه معروف عنه شخصية “زير نساء

شكوى لتغيير اسم المسلسل

وتم تغيير اسم مسلسل "شغل عالي" إلى "شغل في العالي" في سابقة هي الأولى من نوعها حيث يرى المجلس الأعلى للإعلام أن استخدام اسم البرنامج لصالح مسلسل هو بمثابة اعتداء على حقوق الملكية الفكرية.. ولم يسبق أن تم تغيير اسم مسلسل من أجل برنامج أو عمل آخر يحمل نفس الاسم.

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