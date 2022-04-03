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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إعلان أرقام جلوس الطلاب الدارسين بنظام أبناؤنا في الخارج عبر هذا الرابط

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

من أجل التسهيل علي  الطلاب المغتربين الدارسين بنظام ابناؤنا في الخارج .أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تخصيص رابطا إلكترونيا على موقعها الرسمي على الانترنت ، لـ الاستعلام عن ارقام جلوس الطلاب المغتربين الدارسين بنظام ابناؤنا في الخارج .

وقالت وزارة التربية والتعليم إنه يمكنلـ الطلاب  الوصول لـ رابط الاستعلام عن ارقام جلوس الطلاب المغتربين الدارسين بنظام ابناؤنا في الخارج عن طريق الخطوات التالية :

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  • ادخل على الرابط التالي  https://sabroad.emis.gov.eg/
  • اضغط على ابدأ الان للدخول على البوابة الالكترونية لـ ابناؤنا في الخرج
  • اضغط على تسجيل الدخول بحساب Microsoft اذا كنت تمتلك حساب مسبق على O365 أو لإنشاء حساب جديد من خلال Outlook - Live - Hotmail
  • أو اضغط على تسجيل الدخول بحساب Google اذا كنت تمتلك حساب Gmail مسبق او لإنشاء حساب جديد من خلال Gmail
رابط الاستعلام عن أرقام جلوس ابناؤنا في الخارج

تأجيل امتحانات أبناؤنا في الخارج

وكان قد وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، على تأجيل امتحانات أبناؤنا  من الطلاب  فيالخارج  “الدور الأول”  للعام الدراسي 2021/2022 إلى يوم السبت الموافق 2022/5/7، بعد انتهاء العطلة الرسمية الخاصة بعيد الفطر المبارك.

إطلاق بوابة إلكترونية لـ التقدم لـ أبناؤنا في الخارج

وأطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بوابة إلكترونية لـ التقدم لـ أبناؤنا في الخارج ودفع مصروفاتها أونلاين و تحميل شروط الامتحانات .

ويمكن لمن يهمه الأمر الدخول على البوابة الإلكترونية لـ أبناؤنا في الخارج على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على :

https://sabroad.emis.gov.eg/Identity/Account/Login?ReturnUrl=%2F

وللاطلاع على مناهج ابناؤنا في الخارج للعام الدراسي 2021 / 2022 من خلال الضغط على : 

https://supportsabroad.emis.gov.eg/Distribution.aspx

ويمكن التحميل كافة شروط وضوابط امتحانات ابناؤنا في الخارج للعام الدراسي 2021 / 2022 من خلال الضغط على:http://emis.gov.eg/Site%20Content//pdf/2021/sonabroad/sanbrod_2022.pdf

ومن المقرر أن تعقد امتحانات ابناؤنا في الخارج وفقا للمناهج التي تدرس في مصر في العام الدراسي 2021 / 2022 بدءا من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي العام .

ويسمح بدخول امتحانات الدور الأول للطالب الذي أتم دراسة المواد المقررة في ذات الصف الدراسي المقيد به في جميع المواد بنظام المنهج كاملا للعام الدراسي 2021 / 2022 على أن تحتسب للطالب الدرجة الفعلية التي يحصل عليها في الامتحان.


وبالنسبة لطلاب الصف الأول والثاني والثالث الابتدائي، فيتم تحميل ملف الأنشطة وفقا لنظام دراسة الطالب (عربي / لغات) من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لذلك ويقوم الطالب بأداء الأنشطة المطلوبة بنفسه وبخط يده ، ثم يقوم ولي أمر الطالب برفع الملف بعد استكماله إلى الموقع الالكتروني ، مع العلم بأنه لن يتم إصدار أي إخطار (شهادة) نجاح للطالب بدون تقديم ملف الأنشطة.

أما عن امتحانات الدور الثاني ، فيسمح للطالب الراسب في مادة أو أكثر بالدور الأول سواء كنت المادة الدراسية داخل او خارج المجموع الكلي له الحق في التقدم لأداء امتحان الدور الثاني ، وتحتسب للطالب 50% من النهاية الكبرى المقررة لهذه المواد فقط، والطالب الذي يغيب في جميع المواد او بعض المواد بالدور الأول لعذر قهري ، فيتم تقديم الأسباب والمستندات الدالة على ذلك إلى الإدارة العامة للامتحانات للبت في قبوله.

وفي حالة الموافقة على قبول الطالب بامتحان الدور الثاني فإنه يؤدي الامتحان في جميع المواد او المتغير عنها بنظام المنهج كاملا ويحتسب له الدرجة الفعلية التي يحصل عليها في هذه المواد .

ولا يحق للطالب التقدم لامتحانات الدور الثاني مالم يكن متقدما لامتحانات الدور الأول في امتحانات ابناؤنا في الخارج او احدى الإدارات التعليمية في مصر.

الطلاب وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم أرقام جلوس

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