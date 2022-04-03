السيطرة على حريق في منزل بملوي جنوب المنيا

شهدت منطقة مدرسة التجارة بنات بحي جنوب مدينة ملوى جنوب المنيا، فجر اليوم الأحد، حريق اندلع بأحد المنازل المأهولة بالسكان وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق واخمادة ومنع امتداده للمناطق المجاورة وتم التحفظ على مكان الحريق وأخطر المعمل الجنائي.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً بوقوع حريق بإحد المنازل الكائنة بحي جنوب مدينة ملوى وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء وتم السيطرة على الحريق واخمادة ومنع امتداده للمناطق المجاورة وتبين وجود حريق في بمنزل مأهول بالسكان مكون من طابقين مبنى بالطوب اللبن مما أسفر عن إصابة شخصين بحروق.

وجرت السيطرة على الموقف، وانتقل فريق من نيابة بندر ملوى لمعاينة آثار الحريق وبيان الأسباب الرئيسية وراءه.