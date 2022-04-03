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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تحسين مستوى الريف.. أهداف مجمعات الخدمات الزراعية في مبادرة حياة كريمة

الخدمات الزراعية
الخدمات الزراعية

قال الدكتور علي عزوز منسق عام مبادرة حياة كريمة في وزارة الزراعة؛ إن مجمعات الخدمات الزراعية تأتي في إطار مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري و تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمه لأهلنا بالريف .

أضاف علي عزوز في مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز ؛  أن وزارة الزراعة أقامت أكثر من 332 مجمعا للخدمات الزراعية بمبادرة حياة كريمة، وتشمل مراكز تجميع الألبان و الجمعية التعاونية الزراعية ومراكز للإرشاد الزراعي و وحدات بيطرية  .

أوضح منسق عام مبادرة حياة كريمة؛ أن لديهم 46 مركزا لتجميع الألبان و329 جمعية تعاونية زراعية و 316 وحده بيطرية 305 مركز للإشراف الزراعي؛ وهذه المجموعات ستطور  كل ما يحتاج لتطوير وتحصين للثروة الحيوانية المصرية .

تطوير وتحسين الإنتاج الزراعي

أشار منسق عام مبادرة حياة كريمة؛  إلى أن هذه المراكز ستقدم كل الخدمات الإيضاحية والبصرية التي تساعد في تطوير وتحسين الإنتاج الزراعي  والحيواني والداجن وايضا رفع مستوى العاملين باﻹرشاد الزراعي .

حياة كريمة وزارة الزراعة مجمعات الخدمات الخدمات الزراعية تطوير قرى الريف المصري إكسترا نيوز

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