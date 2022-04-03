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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

التعليم تمنح طلاب المنازل فرصة أخيرة لتسجيل استمارات الثانوية العامة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أنهى طلاب الثانوية العامة 2022 "المنتظمين" الدارسين بالمدارس الثانوية العامة الموجودة على مستوى الجمهورية ،  إجراءات تسجيل بيانات استمارات الثانوية العامة "إلكترونيا".

وقالت وزارة التربية والتعليم : إنه بالنسبة لـ طلاب الثانوية العامة الدارسين بنظام "المنازل"  فمازال بعضهم لم ينته من تسجيل استمارات امتحانات الثانوية العامة 2022 "إلكترونيا" حتى الآن ، لافتة إلى أن عدد غير المسجلين منهم حوالي 15 ألف طالب

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وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن طلاب المنازل الذين لم ينتهوا من تسجيل استمارات الثانوية العامة 2022 حتى الآن ،  أمامهم فرصة أخيرة حتى نهاية الأسبوع الجاري لتسجيل بياناتهم

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه جار الآن إنهاء باقي الاستعدادات الخاصة ب امتحانات الثانوية العامة 2022 مثل تحديد لجان الثانوية العامة وعددها، وتجهيز الكنترولات وقوائم العاملين فيها 
 

ويترقب الجميع بفارغ الصبر اعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2022 رسميا لحسم هذا الجدل.

وطالب طلاب الثانوية العامة 2022 وأولياء امورهم عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وزارة التربية والتعليم ، بسرعة اعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2022 ، مؤكدين أن تأخر اعلانها تسبب في تشتيت طلاب الثانوية العامة بالشائعات المثارة بهذا الشأن بشكل اثر سلبا على نفسية و تركيز طلاب الثانوية العامة .

من جانبه .. أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة 2022 نظرا لحساسيتها ولارتباطها بالتنسيق، تحتاج قبل إعلان تفاصيلها ، الحصول على موافقات من عدد من الجهات المعنية فهي لا تخص وزارة التربية والتعليم فقط.

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن الوزارة دورها أن تعرض الشكل العام لـ امتحانات الثانوية العامة 2022 على الجهات المعنية في الدولة.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه جميع تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2022 من المقرر أن يتم حسمها بشكل نهائي وعقد المؤتمر الصحفي خلال  أيام.

امتحانات تدريبية لطلاب الثانوية العامة 2022 في رمضان

وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة تدرس تنفيذ امتحانات تدريبية إلكترونية لـ طلاب الثانوية العامة 2022 خلال شهر رمضان المعظم.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن جدول مواعيد الامتحانات التدريبية المقرر عقدها لـ طلاب الثانوية العامة 2022 ، يجري إعداده حاليا.

وقال وزير التربية والتعليم: “ندرس حاليا المواعيد المناسبة لعقد الامتحانات التدريبية لطلاب  الثانوية العامة 2022.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن هذه الامتحانات التدريبية المقرر عقدها لـ طلاب الثانوية العامة 2022 ، لن تكون امتحانات كاملة في جميع المواد، ولكن سيتم تطبيق التجربة على مادتين أو ثلاثة على الأكثر.

وأوضح أن فكرة عقد امتحانات تدريبية لطلاب الثانوية العامة 2022 في رمضان جاءت استجابة للعديد من المطالبات التي تلقتها وزارة التربية والتعليم مؤخرا من أولياء الأمور ، مشيرا إلى عقد هذه الامتحانات التدريبية لم يكن في خطة الوزارة من الأساس، بإعتبار أن هؤلاء الطلاب لا يحتاجون إلى امتحانات تدريبية لأنهم بالفعل تدربوا على أداء امتحانات إلكترونية من قبل، ولكننا عندما وجدنا أولياء الأمور مهتمين بالتجربة قررنا أن نحاول”. 

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