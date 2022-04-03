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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 1619 طن بضائع و 291 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

صدى البلد

شهدت مواني البحر الأحمر في الحركة الملاحية و حركة تداول البضائع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وصول و مغادرة 7 سفينة خلال اليوم. 


وسجلت الهيئة بموانيها وصول 2 سفن بضائع عامة ومتنوعة، ومغادرة 5 سفن بضائع عامة ومتنوعة ، وترسو على الأرصفة  10 سفن ، ومن المنتظر دخول 3 سفينة جديدة اليوم. 


وفي هذا الصدد، يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ، حيث شملت حركة الصادرات تداول 1381 طن بضائع عامة ومتنوعة و 208 شاحنة و 51 ملاكي.


كما شملت حركة الواردات تداول 238 طن بضائع عامة ومتنوعة 83 شاحنة و 2 ملاكي. 


 وقد غادر ميناء سفاجا السفينة الحرية بحمولة 62 شاحنة و 5 ملاكي والسفينة دليلة بحمولة 94 شاحنة و 6 ملاكي. 


كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان ومغادرة السفينة سيناء والسفينة عمان  حيث تم استقبال  83 شاحنة بحمولة 164 طن بضائع عامة و 74 طن بضائع عامة ترانزيت الي ليبيا  و 2 ملاكي وتصدير 52 شاحنة بحمولة 1381 طن بضائع عامة.


 كما غادر ميناء السويس السفينة NABIHA BRIDE بحمولة 40 ملاكي متجهة إلى جدة.

ميناء نويبع السويس ميناء مواني صادرات البحر الأحمر بضائع بضائع عامة ميناء سفاجا جدة

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