رئيس الوفد الروسي: مواقف كييف أصبحت أكثر واقعية تجاه قضية الحياد

قال رئيس الوفد الروسي للمفاوضات مع أوكرانيا فلاديمير ميدينسكي إن مواقف الجانب الأوكراني أصبحت أكثر واقعية تجاه قضايا تشمل الحياد والامتناع عن السعي للحصول على أسلحة الدمار الشامل.

وأكد ميدينسكي -في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الأحد/- ثبات موقف موسكو تجاه القرم ودونباس، مشددًا على أن العمل في نص اتفاق تواصل يومي /الجمعة/ و/السبت/ الماضيين على مستوى الخبراء ورئيسي الوفدين عبر الفيديو، وسيتم استئناف العمل في نص الاتفاق غدا /الإثنين/.

وكان المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف قد صرح في وقت سابق اليوم بأن المفاوضات مع كييف لا تسير بسهولة ولكنها مستمرة، إلا أن هناك نقاط اتفاق مع الأوكرانيين.