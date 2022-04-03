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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد غيابها في رمضان.. درة تستعيد ذكريات أعمالها السابقة

صدى البلد

نشرت الفنانة درة صورًا جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت درة في الصور بعدة إطلالات مختلفة من أعمالها السابقة، وذلك بعد غيابها عن رمضان الحالي.

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وشاركت درة مؤخرًا في رمضان 2021 بمسلسل “بين السما والأرض”، والعمل كان من بطولة هاني سلامة، وندى موسى، ومحمد ثروت، ونجلاء بدر، وأحمد بدير، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل كان من تأليف إسلام خيري وإخراج ماندو العدل.

والعمل مأخوذ من قصة الكاتب الراحل نجيب محفوظ، ودارت أحداثه العمل في إطار 15 حلقة، وتم عمل القصة من قبل فيلم سينمائي.

كما عرض لدرة فيلم “الكاهن”، الذي تم عرضه عام 2021، مع الفنان حسين فهمي وإياد نصار، ودارت أحداث الفيلم حول الصحفية فيروز، التي تعاني من اضطرابات زوجها النفسية، ومع وقوع جريمة قتل غامضة؛ تنقلب حياة الزوجين رأسا على عقب.

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