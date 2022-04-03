ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المحال التجارية والشركات بالقاهرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم النزهة في القاهرة من صاحب شركة ملابس باكتشافه كسر باب السيكوريت الخاص بالشركة ملكه وسرقة بلغ مالى وهاتف محمول.

وبالإنتقال وإجراء المعاينة، تبين وجود كسر بباب الشركة وسلامة جميع منافذ الشركة، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة عاطل من المرج له معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه، وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة، كما إعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى السرقة من داخل المحال التجارية بإسلوب "كسر الباب"، وأقر بارتكابه 4 حوادث سرقة من داخل المحال التجارية بذات الإسلوب، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عملائه "سيئى النية" (ثلاثة أشخاص) وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.