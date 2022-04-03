كشف لغز سرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة بمدينة نصر

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة بوجود بلاغ سرقة من داخل مسكن كائن بدائرة القسم.. بالانتقال والفحص تم التقابل مع (المبلغة ، مقيمة محل البلاغ) وبصحبتها مخدومتها (مقيمة بالقليوبية ، لها معلومات جنائية)، وبسؤال المبلغة قررت بإكتشافها سرقة كمية من المشغولات الذهبية وإتهمت فى ذلك (مخدومتها سالفة الذكر) فى ارتكاب الواقعة .

بمواجهة الأخيرة بما جاء بأقوال المبلغة أيدتها وإعترفت بإرتكاب الواقعة وأقرت بأنها نظراً لطبيعة عملها كخادمة طرف المجنى عليها وعلمها بإحتفاظها بمشغولات ذهبية بالشقة سكنها اختمرت فى ذهنها فكرة سرقتها وفى سبيل ذلك تمكنت من مغافلتها والاستيلاء على المسروقات المشار إليها على فترات، وأقرت بتصرفها فى المشغولات الذهبية المستولى عليها بالبيع لدى عملائها ( ثلاثة من أصحاب محلات المصوغات الذهبية بالقليوبية) .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم وبمواجهتهم بما جاء بأقوال المتهمة أيدوها وأقر أحدهم بعدم علمه بكون المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة ، وتم بإرشادهم ضبط كافة المشغولات الذهبية المستولى عليها ، وبإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.