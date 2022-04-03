شاهد عيان: سماع دوي انفجار في بيلجورود الروسية قرب الحدود مع أوكرانيا

قال شاهدان لوكالة "رويترز"، إنهما سمعا دوي انفجارين في مدينة بيلجورود الروسية قرب الحدود مع أوكرانيا، اليوم، الأحد، وذلك بعد اتهام سلطات موسكو للقوات الأوكرانية بقصف مستودع وقود هناك.

وحسب "رويترز"، لم يتضح على الفور سبب الانفجارات.

واتهمت موسكو طائرات هليكوبتر أوكرانية بعبور الحدود إلى روسيا وضرب مستودع وقود في مدينة بيلجورود التي تعد واحدة من المراكز اللوجستية الرئيسية للجيش الروسي للجهود الحربية.

وهذه الاتهامات التي لم يتم التحقق منها تعد الأولى، التي تقول روسيا إن أوكرانيا قامت بضربة مضادة على الأراضي الروسية منذ أن شنت موسكو غزوها في 24 فبراير.

وأظهر مقطع فيديو اشتعال النيران في المستودع في مدينة بيلجورود الروسية ، على بعد حوالي 35 كيلومترًا من الحدود الشمالية لأوكرانيا، والتي تخدم القتال العسكري الروسي في مكان قريب.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية، أولكسندر موتوزيانيك، إنه لن يؤكد أو ينفي أي دور لأوكرانيا.