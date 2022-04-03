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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مطار برج العرب يستقبل أولى رحلات شركة Vuelling airline من باريس.. صور

صدى البلد

استقبل مطار برج العرب الدولى، اليوم أولى رحلات شركة "  vuelling airline"  قادمة من مطار أورلى بباريس وعلى متنها ٩٩ راكبا.

ومن المقرر أن تنظم الشركة رحلة أسبوعياً لمطار برج العرب، قابلة للزيادة خلال الشهر المقبل مع تزايد الحركة الجوية.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى بتقديم كافة التسهيلات لشركات الطيران القادمة الي المطارات  المصرية.

وقام فريق عمل من العلاقات العامة باستقبال ركاب الطائرة بالورود والهدايا التذكارية في أجواء سادها الود والترحاب من العاملين ، بعد أن تم إستقبال الطائرة بتقليد رش المياه  كماهو  متبع دوليا، وسط تقديم كافة المساعدات اللازمة داخل صالات الوصول وتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية .

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