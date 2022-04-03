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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

اطلاق برنامج لتأهيل ورفع قدرات المجتمعات المحلية بمحمية وادي الجمال بمرسى علم

صدى البلد

أطلقت وزارة البيئة من خلال مشروعي دمج صون التنوع البيولوجي في السياحة بمصر ومشروع البرنامج البيئي للتعاون المصري الإيطالي بالتعاون مع محمية وادي الجمال، البرنامج التأهيلي لتطوير وإدارة وتنظيم الحرف اليدوية والتراثية لقريتي ابوغصون وحماطة بمحمية وادي الجمال بمرسى علم.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بدعم المجتمعات المحلية والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية ودمج تلك المجتمعات بالسياحة البيئية بالمحميات الطبيعية والحفاظ على التراث الثقافي المادي للمجتمعات المحلية في مصر.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن البرنامج يقوم بتأهيل ورفع قدرات المجتمعات المحلية بالإضافة الى توفير الخامات والمعدات والأدوات اللازمة للإنتاج من خلال خبراء متخصصين بأساليب الإدارة لمراكز المشغولات اليدوية وكيفية تنظيم تلك المراكز وتحقيق الأستدامة المالية والتأهيلية والفنية للمجتمعات المحلية.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن البرنامج يقوم بتنمية أبناء المجتمع المحلي من خلال تنظيم  ورش عمل حول كيفية تصنيع الحرف اليدوية التراثية للمجتمع نفسه مع الحفاظ على طبيعتها الأصلية مع العمل على تطوير المنتج ليصبح مصدر جذب للزائرين لمحمية وادي الجمال بمنطقتي حماطة وأبوغصون.

وأوضحت أن البرنامج يهدف لخلق فرص عمل ومصادر دخل للمجتمعات المحلية والفئات المستهدفة من خلال الربط بين المنتجات اليدوية التراثية والسياحة البيئية وتحويلهم لمصادر دخل مستدام والترويج لمنتجات السياحة البيئية بمحمية وادي الجمال وخاصة للمجتمع المحلي بمنطقتي حماطة وابوغصون.

وأضافت أن هذا العمل يأتي في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الأهداف الخاصة بالقضاء على الفقر وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات و تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام والعمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع – بالإضافة الى الهدف الخاص بتعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

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