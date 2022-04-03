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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تغيير نمط الحياة والأدوية.. كيف أخفض الضغط وأنا صائم

صدى البلد

يتساءل مرضي الضغط المرتفع قبل رمضان كيف انزل الضغط وأنا صائم ولذلك يمكن أخذ أدوية ضغط الدم في رمضان، بعد الانتهاء من السحور أي قبل الصيام مباشرة، وبعد الانتهاء من وجبة الإفطار.

كما يجب تجنب العوامل التي تؤدي الارتفاع الضغط مثل الخروج في الشمس او الحرارة المرتفعة والبعض عن الضغوط النفسية.

سواء أكنت تقوم بالصوم  وانت تعاني من امراض مزمنة دون متابعة الحالة الصحية في رمضان  فمن الحكمة دائمًا التحدث إلى طبيبك أولاً".

يمكن لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم الذي يتم التحكم فيه أن يصوموا مع تغيير نمط الحياة والأدوية، وتشمل هذه التغييرات:

الحفاظ على الترطيب
من الضروري شرب الكثير من السوائل والعصائر الطبيعية غير المحلاة في الإفطار لتجنب العطش والجفاف والمضاعفات الأخرى خلال الصيام.

3. اتباع نظام غذائي جيد
لخفض ضغط الدم المرتفع، يمكن اتباع نظام غذائي صحي، ويشمل:

تناول الفواكه والخضروات ضمن الوجبات الرمضانية، لكونها مصدرا مهما للبوتاسيوم الذي يسيطر على ارتفاع ضغط الدم.
تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون.
تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والمشروبات الغازية.
تناول اللحوم الحمراء والدواجن غير المصنعة

الإقلاع عن التدخين
يجب على مرضى ارتفاع ضغط الدم اعتبار رمضان فرصة مثالية للإقلاع عن التدخين، لأنه يرفع الضغط ويزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية..

أظهرت معظم الدراسات الطبية أن مرضى ارتفاع ضغط الدم يمكنهم إكمال صيامهم إذا لم يكن لديهم أي مضاعفات أو مشاكل طبية أخرى. إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم وترغب في الصيام، فلن يكون للصيام تأثير سلبي على توازن ضغط الدم لديك، شرط الالتزام بالنصائح الطبية

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