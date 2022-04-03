أخبار التعليم| مصر تشارك في بطولة العالم للجامعات للسباحة بالزعانف.. التعليم تعلن فتح باب التقدم للإعارة بجميع التخصصات

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

عودة طلاب امتياز تمريض أسيوط للعمل بالمستشفيات الجامعية

أنهى طلاب امتياز تمريض أسيوط إضرابهم عن العمل بعد 12 يوما من الدخول فيه على خلفية عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية لأكثر من 6 أشهر وتوفير سكن للمغتربين.

مصر تشارك في بطولة العالم للجامعات للسباحة بالزعانف في إيطاليا

شارك منتخب مصر للجامعات في بطولة العالم للجامعات للسباحة بالزعانف برعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والتي أقيمت بدولة إيطاليا في الفترة من ٣٠ مارس حتى ٣ أبريل الجاري، بمشاركة ٩٠ طالبًا وطالبة من ٥٥ جامعة بـ ١٥ دولة على مستوى العالم.

وحدة التطوع بجامعة حلوان تشارك في حملة حياة كريمة

شاركت وحدة تطوع جامعة حلوان التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة في حملة حياة كريمة، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح مهدى رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

رئيس جامعة حلوان: تسلح الطلاب بالمهارات المختلفة ضروري للتأهل لسوق العمل

أكدت جامعة حلوان أن مركز اللغات بكلية الآداب يهدف إلى تطوير مهارات الطلاب وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وجعلهم مؤهلين لسوق العمل.

اهتماما أكبر بالشق العملي.. خبير تعليم يكشف أهم مميزات نظام الجدارات بالمدارس الفنية

تسعي الدولة المصرية لتحقيق العديد من الإنجازات بقطاع التعليم الفني خلال الفترة الأخيرة، ومنها منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية الحديثة، وإنشاء هيئة الجودة لاعتماد جودة برامج التعليم الفني لتكون أداة فعالة لمتابعة وتقييم أداء المدارس الفنية ومراكز التدريب المهني؛ من أجل تحقيق تعليم فني ذو جودة عالمية.

التعليم تمنح طلاب المنازل فرصة أخيرة لتسجيل استمارات الثانوية العامة

أنهى طلاب الثانوية العامة 2022 "المنتظمين" الدارسين بالمدارس الثانوية العامة الموجودة على مستوى الجمهورية ، إجراءات تسجيل بيانات استمارات الثانوية العامة "إلكترونيا".

آداب القاهرة تحصل على شهادة "الأيزو" في جودة المؤسسات التعليمية

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، حصول كلية الآداب على شهادة الأيزو ISO 21001:2018 الخاصة بجودة المؤسسات التعليمية.

مذكرة تفاهم بين القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية

تلقى خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، حول توقيع المعهد مذكرة تفاهم مع هيئة الرقابة النووية والإشعاعية؛ بهدف تبادل الخبراء والخبرات في مجالات التعاون المشترك.

التعليم تعلن فتح باب التقدم للإعارة بجميع التخصصات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقدم للإعارة اعتبارا من اليوم الأحد 3 أبريل 2022 لمدة 3 أسابيع لجميع التخصصات والوظائف المختلفة للذكور والإناث.

خبير عن نظام الجدارات: يحقق مكانة متقدمة بالمؤشرات الدولية بمجال التعليم الفني

تتبنى الدولة المصرية استراتيجية لتطوير التعليم الفني بما يضمن تأهيل خريجين مؤهلين على أعلى المستويات ووفقاً لمتطلبات سوق العمل محلياً ودولياً، لتستند خطط الدولة على محاور عدة لتحقيق رؤيتها في هذا المجال، والتي شملت التوسع في إنشاء مدارس فنية تغطي كافة التخصصات التي يحتاجها سوق العمل والمشروعات القومية، بالإضافة إلى التعاون مع الشركاء من القطاع الخاص لإنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية على أعلى مستوى، فضلاً عن التوسع في إنشاء وتدشين الجامعات والمجمعات التكنولوجية، الأمر الذي كان له ثماره في تغيير النظرة الدولية لمصر وإحرازها مكانة متقدمة في المؤشرات الدولية في مجال التعليم الفني.

برلمان شباب جامعة حلوان يشارك فى الملتقي القمى الأول لنموذج محاكاة مجلس النواب

شاركت جامعة حلوان فى الملتقي القمي الأول لنموذج محاكاة مجلس النواب المصري بجامعة بنها وذلك بمشاركة عدد ٢٥ جامعة حكومية و خاصة، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية | 30 صورة ترصد هدوء اللجان اليوم

شهدت اليوم، لجان امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية، حالة من الهدوء أثناء سير امتحاني العلوم والمهارات المهنية.

معهد بحوث الإلكترونيات ينظم الهاكاثون الثاني للحلول الذكية لإدارة المياه

نظّم معهد بحوث الإلكترونيات بالتعاون مع الجمعية المصرية للعلوم والهندسة، "الهاكاثون الثاني للحلول الذكية لإدارة المياه"، بمشاركة العديد من الجهات والمؤسسات الداعمة؛ مثل مؤسسة "مصر الخير"، وذلك خلال الفترة من ٢٤ إلى ٢٦ مارس ٢٠٢٢.

خبير: نظام الجدارات بالمدارس الفنية يستهدف ربط خريجي التعليم الفني بسوق العمل

تمر الدولة المصرية بمرحلة انتقالية في المستوي التعليمي على مدار السنوات السابقة تظهر آثارها بوضوح، ففي إطار جهود الدولة المتواصلة لتحسين مستوى التعليم في مصر، تسعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لعقد اتفاقيات دولية في مجال التعليم الفني، للتغيير بشكل كبير وسريع، وبما أن التكنولوجيا الحديثة تؤثر على عملية التصنيع والإنتاج فقد أصبحت عملية تنفيذ الأعمال تعتمد على التكنولوجيا الحديثة أكثر من العمالة البشرية، وكما يخضع مجال الأعمال للتغيير المستمر لا بد من أن يخضع التعليم الذى نتلقاه أيضا إلى التغيير ليواكب متطلبات عصرنا.