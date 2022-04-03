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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة ضابط وقس في تصادم سيارتين على زراعي المنيا

نقل المصابين صوره
نقل المصابين صوره أرشيفية

أصيب ضابط شرطة وقس كنيسة في تصادم سيارتين بالطريق الزراعي القاهرة أسوان أمام مركز المنيا تم نقل المصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من عمليات النجدة بحادث تصادم سيارة رقم 367 ب - ه - ه ملاكي بآخري رقم 1675 ن - ع - ل تصادم بالمواجهة بطريق الصعيد الزراعي السريع أمام قرية صفط اللبن بمركز المنيا.

تسبب الحادث في إصابة ا. ع – 42 سنة ضابط شرطة مقيم بالمنيا، وس. ج – 45 سنة قس بكنيسة مطايمقيم بمطاي.

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج، والتحفظ على المركبتين تحت تصرف النيابة العامة.

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