شوط أول سلبي بين المصري ومازيمبي في الكونفيدرالية

انتهت احداث الشوط الاول بالتعادل السلبي بين المصري البورسعيدي ومنافسه مازيمبي الكونغولي المقامة حاليا علي ملعب مازيمبي ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الافريقية.

حافظ فريق مازيمبي علي الكرة بنسبة وصلت الي 68 % مقابل 32 % للمصري ولم تكن هناك خطورة على مرمي أيا منهم.

وجاء تشكيل المصري البورسعيدي كالتالي :

حراسة المرمى : أحمد مسعود

الدفاع : أحمد شديد قناوي - هيثم العيوني - ياسر حامد - كريم العراقي

الوسط: أحمد حمودي - إيزي إيميكا - عمرو موسى - محمد جريندو

الهجوم: أوستين أموتو - عمرو مرعي

ويحتل فريق المصري البورسعيدي المركز الأول في جدول ترتيب مجموعة بطولة الكونفيدرالية الافريقية برصيد 10 نقاط بعد الفوز في ثلاث مباريات وتعادل في لقاء وحيد وخسر مثلة بينما جاء مازيمبي في المركز الثالث برصيد 8 نقاط .