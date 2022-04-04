معامل الجامعات المصرية.. عميد زراعة عين شمس لدينا 5 معامل بحثية بأحدث الإمكانيات .. طابع خاص للمعمل المركزي بعلوم عين شمس يخدم كافة القطاعات..الطلاب تشيد بدور المعامل بالجامعات لكسب الخبرات والمهارات

عميد زراعة عين شمس لدينا 5 معامل بحثية بأحدث الإمكانيات

طابع خاص للمعمل المركزي بعلوم عين شمس يخدم كافة القطاعات

الطلاب تشيد بدور المعامل بالجامعات لكسب الخبرات والمهارات

تنفذ وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي، أعمال لدعم وتأهيل المعامل بوحدة مشروعات تطوير التعليم العالي لأربع جامعات حكومية (القاهرة، والإسكندرية، وعين شمس، وكفر الشيخ) التي حصلت على مشاريع دعم وتأهيل للاعتماد الدولي "الدورة الثانية عشرة"، حيث تم البدء في هذه المشروعات في نوفمبر 2020، على أن يتم الانتهاء منها في مايو 2022 ، بتمويل يصل إلى حوالي 25.5 مليون جنيه، بنسبة تمويل 60% من الوزارة و40 % من الجامعة.



قال الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم جامعة عين شمس أن كلية العلوم جامعة عين شمس تقوم بتدريس أفضل المناهج العلمية التي تواكب ما يدرس في الدول المتقدمة لافتا إلي أهمية وجود معامل حديثة بالكلية تعمل بكفاءة عالية .

وأشار عميد الكلية الي أن المعمل المركزي بكلية العلوم جامعة عين شمس ذات طابع خاص لتقديم الخدمات والاستشارات العلمية والتحاليل الكيميائية والفيزيائية والجيولوجية والبيولوجية للعاملين في الجامعات والمعاهد البحثية والمؤسسات الصناعية في مصر.



ويشمل المعمل المركزي عدة وحدات مزودة بأحدث الأجهزة اللازمة للتحاليل المتخصصة، ويقوم بإجراء التحاليل ويتبع المعمل نظام الجودة الشاملة باستخدام برامج ضبط وتأكيد جودة النتائج واستخدام المواد المرجعية ويشرف علي المعمل المركزي مجلس إدارة من أساتذة كلية العلوم في كافة التخصصات برئاسة عميد الكلية.



وجاءت الوحدات الموجودة داخل المعمل المركزي على النحو التالي :

- وحدة البيولوجيا الجزيئية

تحتوي الوحدة علي عدة اجهزة للقيام بالآتي

التقدير الكمي للبروتينات في الأنسجة

الفصل الكهربائي للأمراض المختلفة

تقوم الوحدة بتصنيع مجسات وبادنات لتفاعل البلمرة المتسلسل لاستخدامها في التحاليل الطبية للكشف عن الأمراض الوراثية .

فصل الشرائط الوراثية بنوعيها (DNA،RNA)

تحليل البصمة الوراثية بطريقتي (RAPD،RFLP)

- وحدة الميكروسكوب الإلكتروني



الميكروسكوب يملك قوة أكبر من 50 الي 800.000مرة ويستخدم النظام الماسح لتصوير السطح الخارجي للعينات البيولوجية النباتية والحيوانية والجيولوجية وفحص السطح الخارجي للمعادن والسبائك ويستخدم النظام النافذ لمعرفة التركيب الدقيق لمحتويات الخلية في الأنسجة النباتية والحيوانية وتصوير الفيروسات والبكتريا وحبوب اللقاح وغير ذلك .

- معمل قياس امتصاص الأشعة فوق البنفسجية والمرئية

يوجد بالمعمل جهاز يعمل في المنطقتين المرئية وفوق البنفسجية في المدي من 190 الي 1100نانو متر.

والجهاز ذو دقة فائقة في قياس الامتصاص الالكتروني للمركبات العضوية وغير العضوية والبيولوجية للتعرف عليها والتقدير الكمي لهذه المركبات .

- معمل أطياف الانبعاثات الجزئية



يعمل الجهاز علي قياس أطياف الانبعاث للمركبات العضوية والمتراكبات الفلزعضوية والتعرف عليها وتقديرها، ويمكن للجهاز التعرف علي مركبات الادوية والمنتجات الغذائية والمواد الطبية والمخدرات والمنتجات القطرانية والادرينالين والفيتامينات والأحماض الأمينية والإنزيمات وغيرها من المركبات.

- معمل قياس طيف امتصاص الأشعة تحت الحمراء

يستخدم الجهاز لقياس طيف امتصاص الأشعة تحت الحمراء للمواد السائلة والصلبة ويعمل في المدي 400_4000_

ويستخدم في تحديد المجموعات الفعالة في المركبات العضوية والغير عضوية .

- معمل طيف الامتصاص والانبعاث الذري

يقوم الجهاز بتقدير العناصر الفلزية مثل :الرصاص _النحاس _الكادميوم _الكروم _النيكل _الحديد، وغيرها بتركيزات جزء من المليون وجزء من البليون في عينات متنوعة مثل مياه الصرف الصناعي ومياه الشرب والتربة والمواد الصناعية والزراعية .

- معمل كروماتوجرافيا السائل تحت ضغط مرتفع

يوجد بالمعمل جاز فصل كروكاتو جغرافي يعمل علي فصل مخاليط من الأمينات والكحولات والفينولات والأحماض العضوية والهيدروكربونات والمنتجات الطبيعية والهرومونات والفيتامينات والتعرف عليها .



- معمل كروماتوجرافيا الغاز المقترن بطيف الكتلة

تستخدم الأجهزة في قياس الملوثات العضوية والبتروكيماويات والهيدروكربونات والمخدرات والدايوكسين والمركبات الأروماتية عديدة الحلقات وغيرها.

-معمل التحليل الحراري

تقوم اجهزة التحليل الوزني الحراري بفحص عينات الأدوية والمتراكبات غير العضوية والمركبات العضوية لمعرفة ثباتها الحراري.



- وحدة التحاليل البيئة



تحتوي الوحدة على اجهزة التحاليل التالية

الاكسجين الحيوي الممتص

الاكسجين المستهلك

الرقم الايدروجيني

التوصيل الكهربائي

درجة الملوحة

قياس الغازات

قياس غازات الاحتراق من المداخن مثل أول اكسيد الكربون واكاسيد الكبريت والنتروجين والكلور وغيرها

جمع عينات من انبعاثات المداخن وتحليلها

- وحدة الميكروبيولوجي

تقوم الوحدة بعمل الاتي

إجراء تحاليل لمعرفة صلاحية مياه الشرب

معالجة مخلفات المصانع بيولوجيا

التحليل البيولوجي للمنتجات الصناعية والتأكد من خلوها من الميكروبات .

- وحدة الدراسات الجيوهندسية والجيوبينية



تقوم الوحدة بإجراء دراسات في المجالات التالية

تحديد أماكن الخامات واقتصاديات فتح المحاجر

دراسة خامات الأسمنت ومدى صلاحيتها

تحليل وفحص جميع أنواع التربة والمعادن والصخور

دراسة الخواص الجيوفيزيقية والجيوتقنية والأتربة

دراسات الاستشعار عن بعد واستنباط خرائط للأغراض الجيولوجية

والجيومورفولوجية

قطع المعادن والصخور

صقل وتليمع القطاعات المعدنية لعمل الاسطح الملساء العاكسة

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس ، إن زراعة عين شمس تعد أول كلية فى مصر والشرق الأوسط تدرس فى مناهجها زراعة الأنسجة منذ السبعينيات وتمتلك 5 معامل بحثية فى مجال زراعة الأنسجة، كما تعتبر أول كلية تقوم بزراعة الفراولة بالتقنيات الحديثة .

وأضاف جلال في تصريحاته لـ صدى البلد أن الكلية تسعي الي الانفتاح أكثر على الجامعات الأجنبية بهدف التعاون المشترك فى مجال البحث العلمى والمناهح الدراسية وتبادل البعثات الطلابية وبين أعضاء هيئة التدريس للتدريب وإستكمال الدراسات العليا ويجرى حاليا توقيع المزيد من بروتوكولات التعاون مع كليات الزراعة بالخارج وبعض الهيئات والمراكز البحثية المتخصصة فى الزراعة الحديثة .

وأشار عميد كلية الزراعة الي النتائج التى أثمرت عنها علاقات التعاون الخارجية وحصول الكلية على أحدث معامل تنظيم الرى إهداء من دولة الصين واستقبال كلياتها 12 طالب دراسات عليا كمرحلة أولى فى إطار إتفاقية المنح الدراسية المجانية للدراسة بالصين وتستضيف الكلية طلابا من السودان وتشاد وتنزانيا وجزر القمر للدراسة بها هذا إلى جانب تشغيل صوبة زراعية حديثة تعمل أوماتيكيا بالتعاون مع الجانب الهولندى كما توجد بالكلية أكبر مزرعة سمكية ومفرخات مع الجانب الفرنسى تستخدم المزرعة والمفرخات الملحقة بها فى التدريب وإجراء التجارب البحثية والإنتاج .

وأكد جلال ان الكلية تنفرد عن أقرانها من الكليات الأخرى بامتلاكها معملا مركزا للثروة الميكروبية وهو المعمل الوحيد فى كليات الزراعة بمصر والدول العربية وأفريقيا بإستثناء دولة النيجر تمتلك معملا مشابها إلى حد ما .

وتستهدف الكلية استحداث أقسام وبرامج دراسية تخصصية جديدة لمواكبة التغيرات والتطورات المتلاحقة فى عالم التقنيات الزراعية الحديثة , وتطبيقاتها منوها الى أنه من المقرر الاتجاه إلى برامج " النانو تكنولوجى وتقنية الليز " . ومن بين البرامج التخصصية التى تتميز بها حاليا برامج بايو تكنولوجى , وإدارة الجودة , والزراعة العضوية .

وكشف الدكتور أحمد جلال عميد الكلية , أن مجمع معامل التحليل البحثية المتخصصة , التى تمتلكها الكلية تعد إضافة فى مجال الدراسات البحثية والتجارب التطبيقية ويشمل مجمع المعامل البحثية " 5 معامل فى مجال زراعة الأنسجة , ومعملين للمياه , وسلامة الغذاء وهما حاصلان على شهادات الجودة " الأيزو " . ويتضمن المجمع معمل لأبحاث الفيروسات والكائنات الدقيقة , ومعمل للثروة الميكروبية . إلى جانب معمل متبقيات المبيدات " .

ويذكر أن للكلية مساهمات فى خدمة المجتمع من خلال المشاركة بالرأى , وتنظيم ندوات وورش عمل , لطرح المشاكل التى تواجه إنتاج القطاع الزراعى , بالنسبة للزراعة والأفات، والأمراض المتوطنة .

وفي ذات السياق أكد احمد مصطفي طالب بكلية الزراعة جامعة عين شمس علي دور المعامل بالجامعات مشيرا الي مساعدة الطالب على تغطية كافة جوانب المقرر الدراسى بالتطبيقات العملية ومساعدة الطالب على فهم كل نقاط المقرر الدراسى بالتجربة .

وأضاف الطالب احمد مصطفي أن المعامل تقوم بتوفير التعاون والتفاعل بين الطلاب وبعضهم البعض وبين هيئة اعضاء التدريس والطلاب.

وفى جامعة عين شمس مركز مصر المتميز لإدارة المخلفات الصلبة بكلية الهندسة جامعة عين شمس، والذي تم تمويله بإجمالي مبلغ 1.5 مليون جنيه، بنسبة 60% من وحدة المشروعات، و 40% من جامعة عين شمس؛ لتصل المعامل التي تمويلها من وحدة المشروعات إلى 14 معملًا بإجمالي 12 مليون جنيه.