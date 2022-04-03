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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دايما عامر الحلقة 2.. مصطفى شعبان يحرر فتيات من la casa de papel

دايما عامر
دايما عامر

بدأت أحداث الحلقة الثانية من مسىسل دايما عامر بقيام مصفطى شعبان بتحرير فتيات تم اختطافهن على غرار المسلسل الشهير la casa de papel، وكشف عن هوية الخاطف.

وفي مشهد اخر قابل عامر اللجنة التي جاءت من الوزارة، واكتشفوا انه ليس الدكتور المطلوب.

ويعرض المسلسل عبر قناة ON، الساعة 12:25 صباحا، والإعادة 6:55 صباحا.


أبطال مسلسل دايما عامر

المسلسل من بطولة مصطفى شعبان، سينتيا خليفة،  لبلبة، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، ميرنا نور الدين، محمد ثروت، كريم عفيفى، أحمد الشامى، سما إبراهيم، لمى كتكت، خالد محروس، محمد جمعة ومن كتابة ورشة من الشباب تحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج مجدي الهواري ومن إنتاج الباتروس للمنتج الكبير كامل أبو علي.

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وتدور قصة وأحداث مسلسل "دايما عامر" حول مناقشة قضية هامة تشغل الرأي العام وكل البيوت المصرية وهي مشكلة التعليم في مصر خاصة المشاكل التي ظهرت في الفترة الأخيرة في المدارس ومحاولة الوقوف عليها ومناقشتها ووضع بعض الحلول لها، ويناقش العمل عدد من المشكلات التي تواجه الطلاب في مراحل التعليم المختلفة.

مصطفى شعبان صلاح عبد الله محمد صلاح ميرنا نور الدين احمد الشامي

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