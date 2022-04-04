عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نظر محاكمة المتهمين في قضية مقتل مسن وزوجته داخل منزلهما في الإسماعيلية .. اليوم

شعار المحكمة
شعار المحكمة

تنظر اليوم محكمة جنايات الإسماعيلية، أولى محاكمة المتهمين في قضية مقتل مسن وزوجته داخل منزلهما .

وكان المستشار ياسر زيتون المحامي العام لنيابات الإسماعيلية الكلية، أحال شخصين لمحكمة الجنايات نهاية فبراير الماضي بتهمة قتل مسن وزوجته في قرية سرابيوم بغرض السرقة، واعترف المتهمون  بإعدادهما خطة لإنهاء حياة المجنى عليه الأول للتحصل علي مفاتيح المنزل والدخول وسرقة محتويات المنزل الخاص به.

وذكر المتهم الأول في تحقيقات النيابة العامة، إنهما اتفقا علي الخلاص من المجني عليه والدخول إلي المنزل لسرقته مشيرا إلي أنهما قيدا الضحية من يديه وقدميه وكتما أنفاسه حتى وفاته وسحبا جثته داخل السور الخاص بمنزله.

 وكشف امر الاحالة ان المتهمين  دخلا الي المنزل باستخدام المفاتيح الخاصة به وتحصلا علي مبلغ مالي ومشغولات ذهبية، واعترف المتهم الثاني باعتدائه بآلة حادة مدببة على المجني عليها، زوجة المجني عليه الأول، وطعنها وكتم أنفاسها لحين التأكد من وفاتها واستوليا على مبلغ مالي ومصوغات ذهبية.

الاسماعيلية محكمة الجنايات محكمة جنايات تحقيقات النيابة مشغولات ذهبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استبعاد 4 منتخبات إفريقية من كأس العالم بسبب المنشطات ؟ .. الحقيقة والتفاصيل

كيروش يقدم تقريره للجبلاية.. ومنحه إجازة لحين الفصل في إعادة مباراة مصر والسنغال

مشاهد غير أخلاقية.. وقف الحلقة الأولى من مسلسل ليلى علوي |فيديو

حقيقة وفاة بكاري جاساما على يد مشجعين في باريس.. القصة الكاملة

35 جنيها للبيضاء.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 3-4-2022

قبل 7 أبريل ..التموين تناشد المواطنين بضرورة استكمال البيانات لمنع إيقاف البطاقات

تراجع الدولار والاسترليني.. أسعار العملات الأجنبية في بنك مصر مع ختام الأحد

سعر الذهب اليوم الأحد 3-4-2022

ترشيحاتنا

مستشار الرئيس: مستشفيات العزل خالية وانخفاض شديد في إصابات فيروس كورونا|فيديو

تراجع تاريخي لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

مواقيت الصلاة ليوم الاثنين 4 أبريل.. وموعد الإفطار

اعرف أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني اليوم الإثنين 4-4-2022

ميدو يشيد بنجم الأهلي: يستحق الانضمام إلى منتخب مصر

دينا الشربيني: وقت ارتباطي بـ عمرو دياب الناس طلعوني حامل 4 مرات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش خيال.. شاهد كلب آلي يجوب شوارع الصين لتحذير السكان|فيديو

الأكثر إحراجًا.. رجل يظهر عاريًا خلال مكالمة فيديو في العمل|شاهد

رقص أم إستعراض رمضاني.. هل تعمدت ميريام فارس إثارة غرائز الصائمين لإحتلال الترند؟

مشهد زنا وإعلان ملابس داخلية.. ماذا أغضب المصريين في أول رمضان ؟

فيديو

فندق أبو ظبي وخلافها مع شيرين رضا .. ماذا قالت فيفي عبده مع ياسمين عز .. فيديوجراف

حقيقة مقتل بكاري جاساما على يد مشجعين جزائريين في باريس.. فيديوجراف

أين أبي هل سيأتي؟ طفل أوكراني يحصد تعاطف الملايين بسبب صراخه

بعد وقف أولى حلقاته.. القصة الكاملة لأزمة مسلسل ليلى علوي

المزيد

ساحة رأي

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

صفوت عمارة

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ