برلماني: تغطية خدمات التأمين الصحي لنحو 70 مليون مواطن إنجاز للدولة

قال النائب سعودي عبد الرحمن، عضو مجلس النواب، إن قطاع الصحة شهد طفرة كبرى وغير مسبوقة طوال السنوات الماضية سواء فيما يتعلق بالمبادرات الصحية، التي قدمت لعشرات الملايين مثل 100 مليون صحة للعلاج من فيروس سي أو التصدي بقوة لقوائم الانتظار، أو المبادرات الصحية الرئاسية الخاصة بالمرأة والطفل.

ونوه عبد الرحمن، في تصريحات له اليوم، بما أعلنته وزارة الصحة عن تغطية نظام التأمين الصحي القديم لنحو 70 مليون مواطن مقيمين على أرض مصر، حيث يقدم خدمات مميزة للمواطنين دون تحمل أي أعباء، مشيرا إلى أن التكفل عبر نظام التأمين بالمتطلبات الصحية والمساهمة فيها لنحو 70 مليون مواطن، إنجاز حقيقي ضخم يحسب للدولة المصرية وقيادتها.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذه المبادرات الصحية النوعية والضخمة، ساهمت في تحسين الصحة العامة للمواطنين وتقديم خدمات صحية مميزة للمواطنين.

وشدد النائب سعودي عبد الرحمن ، على أن الميزانية المخصصة لقطاع الصحة تضاعفت خلال السنوات الماضية، وبالتوازي معها الميزانيات المرصودة للتعليم وتعزيز البنية التحتية، مختتما بالتأكيد على أن مصر على الطريق الصحيح صحيًا وتعليميًا وفي الانطلاق نحو التنمية الشاملة للمستقبل.