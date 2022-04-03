قصواء الخلالي تشكر الأعلى للإعلام لوقفه الإعلان المسيء

وجهت الإعلامية قصواء الخلالي، الشكر إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الكبير كرم جبر، على وقف إعلان شركة دايس بسبب إهانته للمصريين.

وقالت قصواء الخلالي، مقدمة برنامج في المساء مع قصواء، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: أتوجه بالشكر إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ورئيسه الكاتب الصحفي الكبير كرم جبر، بعد أن أصدر قراره العاجل المحترم؛ بوقف إذاعة الإعلان المسيء للمصريين، والخاص بشركة دايس Dice، وذلك خلال ساعات من مناشداتنا واعتراضنا على بثه التلفزيوني، ورفضنا للدعاية السلبية التي تعتمدها مثل هذه الشركات.

وتابعت الخلالي: نشكركم جميعًا على الاستجابة العاجلة لنداءاتنا، والتجاوب الضابط الفاعل مع هذه المهزلة، وعدم السماح بالتلاعب الربحي بالمصريين، والإنقاص من قدرهم.



وأضافت: وقد كان رهاننا على مؤسساتنا الوطنية، القائمة على وعي وثقافة المصريين رابحًا كالعادة؛ متمثلًا في سرعة التدخل، وحزم التطبيق الفوري للمعايير الأخلاقية التي تلائم المجتمع المصري وتحترم إنسانيته.

