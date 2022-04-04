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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السيطرة على حريق شب في عقار ببنها بالقليوبية

حريق
حريق

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة  على حريق اندلع داخل عقار مكون من 6  طوابق بقرية وروة بدائرة مركز بنها ، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 


تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بالقليوبية يفيد  نشوب حريق بعقار مكون من 6  طوابق بجوار المزلقان  بقرية وروة بدائرة مركز شرطة بنها. 


وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء، وفرض كردون أمني حول الواقعة لمنع امتداد النيران إلى العقارات المجاورة، وتبين ان النيران شبت بالطابق الأول وتم السيطرة على النيران دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.

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