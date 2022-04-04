جسد مرحلة فارقة في تاريخ مصر.. كيف عبر نواب البرلمان عن ارائهم في مسلسل الاختيار3

تسائل عدد من نواب البرلمان عن ردود فعل النواب بعد إذاعة حلقات مسلسل الاختيار3، ويستعرض موقع صدي البلد أبرز ردود الفعل فيما يلى:

يجسد مرحلة فارقة في تاريخ مصر

فى البداية أكد الدكتور حسين خضير، عضو مجلس الشيوخ، أن مسلسل «الاختيار 3» واحد من أهم الأعمال الدرامية الوطنية خلال السنوات الأخيرة، والتي كشفت ما قامت به جماعة الإخوان ومحاولاتها الفاشلة لتحويل مصر إلى ساحة حرب أهلية، معتبراً المسلسل بمثابة وثيقة تاريخية تضمنت الحقائق الكاملة بالصوت والصورة لهذه الجماعة الإرهابية التى لم يكن لها أى هدف سوى تدمير الوطن.

وقال «خضير»، إن مسلسل «الأختيار3» يُجسد مرحلة هامة وفارقة في تاريخ الوطن، وهو عمل درامي متكامل بامتياز يضاهي أعمال الدراما العالمية، مما يستحق تسويقه عالميًا، حتى يتسنى للكثير من الشعوب الاطلاع على ما مرت به مصر من تحولات دفع ثمنها أبناؤها من رجال الجيش والشرطة حتى لا يكون مصيرها كباقي دول المنطقة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الحلقة الأولى من المسلسل كشفت عن مخططات الجماعة الإرهابية والتي تدور حول لحظات ما قبل عزل محمد مرسي، وتآمر قيادات الجماعة الإرهابية على مصر، وعرض دور كل كوادر الدولة في مواجهة المخطط الذي كان سيضر بالبلاد، وظهر خلالها عدد من الشخصيات المهمة أبرزهم البابا تواضروس وشيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، والرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء توليه منصب وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة قبل أحداث ثورة 30 يونيو، مؤكدًا أن الحلقات المقبلة ستشهد مزيدًا من الحقائق عن الصندوق الأسود لإرهاب الإخوان إبان فترة توليهم مقاليد الحكم.

ولفت «خضير»، إلى أن الأعمال الفنية الدرامية والسينمائية لم تعد مواد للترفيه فقط، بل أصبحت تمثل إحدى أهم أدوات القوة الناعمة التي تمتلكها الدول وتحرص على تطويرها لزيادة المعرفة ورفع درجة الوعي لدى الجميع.

ووجه «خضير»، التحية والتقدير للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مؤكداً أنها أعادت الاعتبار للدراما المصرية على مدار السنوات الماضية وحتى الآن، فضلاً عن كشفها للوجه القبيح لجماعة الإخوان الإرهابية وجعلت الشعب المصرى والشعوب العربية وشعوب العالم كله يلتفون حول الملحمة المصرية وبطولات بواسل مصر فى مسلسل «الاختيار».

بطولات سطرها الجيش المصرى ضد الاخوان الارهابية

ومن جانبها أشادت النائبة/ مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بمسلسل الاختيار 3، مؤكدة أنه كشف حجم العمليات الإرهابية التى ارتكبتها جماعة الإخوان الإرهابية ضد الدولة المصرية ، واعادت لنا ذكريات ملحمة الشعب المصري للوقوف ضد الاخوان الارهابية ، موضحة... انه لمنتهي الفخر لكل مصري أصيل كان جزء من ٦/٣٠ و انتصر بفضل الله و جيشنا وشرطتنا على اقذر جماعة ارهابية عرفها التاريخ اللهم لك الحمد يارب

واكملت مايسة عطوة... ان مسلسل الاختيار بكل أجزائه الثلاثة من روائع الإنتاج المصرى و من أبرز الأعمال الدرامية التي توثق قصص وبطولات سطرها أبطال الجيش والشرطة ، وكان من الضروري تعريف المجتمع بها، خاصة وأن تلك التضحيات رسمت المستقبل للأجيال القادمة،

واردفت عضو مجلس النواب... هذا العمل التاريخي له دور كبير فى كشف الحقائق وما كان بقعله الاخوان الارهابية من اجل هدم الدولة المصرية ودور فخامة الرئيس السيسي فى انقاذ مصر من حكم الاخوان.

ووجهت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، التحية لكل القائمين على هذا العمل ولأبطال الشرطة والجيش، ورحم الله شهداء الوطن وحفظ لنا مصرنا.

وطالبت بالمزيد من هذه النوعية من الأعمال الدرامية تمس المجتمع المصري، وتوضح بطولات الجيش والشرطة للأجيال القادمة.