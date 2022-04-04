أخبار التكنولوجيا|انقطاع في تطبيق ماسنجر يصيب مئات الآلاف.. وآبل تطرح تحديثا جديدا لإصلاح بعض الأخطاء

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

طرحت شركة سامسونج الكورية الجنوبية سلسلة أجهزة اللاب توب الخاصة بها Galaxy Book 2 في الأسواق العالمية، حيث بدأت بتوفير الأجهزة في الولايات المتحدة ومن المتوقع أن تطلقها في باقي الأسواق العالمية قريبا.



أبلغ العديد من مستخدمي تطبيق إنستجرام Instagram عن عطل مفاجئ أصاب المستخدمين مما شل قدرتهم على استخدام التطبيق وإرسال الرسائل، حيث يأتى عطل إنستجرام بعدما تعطل تطبيق ماسنجر لدى الملايين من المستخدمين عالميا.



تعرض مئات الآلاف من مستخدمي تطبيق الدردشة فيسبوك ماسنجر، Facebook Messenger، في معظم دول العالم إلى عطل مفاجئ أثر على عدم قدرتهم على استخدام التطبيق بشكل طبيعي.



تعرض مستخدمو هواتف آيفون مؤخرا لمشكلة كبيرة بعد قيامهم بتثبيت تحديث آبل الجديد iOS 15.4 والذى تسبب في استنزاف بطارية هواتفهم بنسبة وصلت في بعض الهواتف لأكثر من 80 % في خلال ساعة أو اثنين من الاستخدام .



يفضل العديد من مستخدمي تطبيقات الدردشة في شهر رمضان إرسال الرسائل مع إيموجي أو ملصقات تعبيرية تعكس أجواء الشهر الكريم، منها النجمة والهلال والمسجد والشروق وغيرها من الرموز التعبيرية ذات الصلة بشهر رمضان.



كشفت شركة ون بلس OnePlus، عن أحدث هواتفها الذكية بالأسواق العالمية، حيث انطلق هاتف OnePlus 10 Pro بشكل رسمي خلال الأيام الماضية، بمميزات فائقة وسعر باهظ.