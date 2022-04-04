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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|انقطاع في تطبيق ماسنجر يصيب مئات الآلاف.. وآبل تطرح تحديثا جديدا لإصلاح بعض الأخطاء

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

سامسونج تطلق سلسلة Galaxy Book 2 في الأسواق العالمية بهذه الأسعار

 

طرحت شركة سامسونج الكورية الجنوبية سلسلة أجهزة اللاب توب الخاصة بها Galaxy Book 2 في الأسواق العالمية، حيث بدأت بتوفير الأجهزة في الولايات المتحدة ومن المتوقع أن تطلقها في باقي الأسواق العالمية قريبا.

 

إنستجرام يلحق بماسنجر.. عطل مفاجئ يضرب ملايين المستخدمين عالميا


أبلغ العديد من مستخدمي تطبيق إنستجرام Instagram عن عطل مفاجئ أصاب المستخدمين مما شل قدرتهم على استخدام التطبيق وإرسال الرسائل، حيث يأتى عطل إنستجرام بعدما تعطل تطبيق ماسنجر لدى الملايين من المستخدمين عالميا.

 

انقطاع في تطبيق ماسنجر يصيب مئات الآلاف بعدد من دول العالم


تعرض مئات الآلاف من مستخدمي تطبيق الدردشة فيسبوك ماسنجر، Facebook Messenger، في معظم دول العالم إلى عطل مفاجئ أثر على عدم قدرتهم على استخدام التطبيق بشكل طبيعي.  

 

لمعالجة استنزاف بطارية آيفون.. آبل تطرح تحديثا جديدا لإصلاح بعض الأخطاء


تعرض مستخدمو هواتف آيفون مؤخرا لمشكلة كبيرة بعد قيامهم بتثبيت تحديث آبل الجديد iOS 15.4 والذى تسبب في استنزاف بطارية هواتفهم بنسبة وصلت في بعض الهواتف لأكثر من 80 % في خلال ساعة أو اثنين من الاستخدام .

 

أفضل إيموجي في شهر رمضان وكيفية الحصول عليه.. صور


يفضل العديد من مستخدمي تطبيقات الدردشة في شهر رمضان إرسال الرسائل مع إيموجي أو ملصقات تعبيرية تعكس أجواء الشهر الكريم، منها النجمة والهلال والمسجد والشروق وغيرها من الرموز التعبيرية ذات الصلة بشهر رمضان.

 

ون بلس تكشف عن هاتف رائد بمميزات فائقة وسعر باهظ


كشفت شركة ون بلس OnePlus، عن أحدث هواتفها الذكية بالأسواق العالمية، حيث انطلق هاتف OnePlus 10 Pro بشكل رسمي خلال الأيام الماضية، بمميزات فائقة وسعر باهظ.

 

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