لأول مرة.. منة عرفة تكشف سر طلاقها من محمود المهدي ومحاولة انتحارها

كشفت الفنانة الشابة منة عرفة، عن سبب طلاقها من محمود المهدي، قائلة: "ده قرارنا إحنا الاتنين، لأن الموضوع بنا مبقاش حب ورومانسية زي الأول .. وفجأة الدنيا بقيت مشاكل كتير، وأطراف تتدخل وناس تتكلم .. والناس بقيت عارفة كل حاجة .. واللي ميعرفش حاجة عامل نفسه عارف وبردو بيتكلم".



وأضافت منة عرفة خلال لقائها في برنامج "سابع سما"، المُذاع على فضائية "النهار"، قائلة: "الناس بتخش تحاكمني، وتقولي انتي موقفتيش مع جوزك .. انتي ليه ملتزمة الصمت! .. طب اطلعي دافعي عنه حتة".



وتابعت الفنانة الشابة: "مين قال إن أنا موقفتش جمبه! .. مين قال ان انا مدافعتش عنه! ..مين قال ان انا مقعدتش وحاولت أحل! .. مين قال ان أنا ماسعتش علشان نشوف حلول! .. انتوا متعرفوش حاجة .. انتوا بتوصلوا الناس لتفكير مش حلو .. ومحاولة للانتحار بسبب كلام الناس ده".



وأكملت منة عرفة: "أنا مش مضطرة أطلع أبرر وأحكي للناس أنا وقفت أد ايه ولا عملت ايه .. محدش بيحكي حاجة عملها علشان نفسك أو علشان جوزك أو علشان بيتك .. الست الأصيلة اللي بتحترم نفسها وبيتها، بتعمل ده من غير ما تطلع تحكي وتقول أنا عملت وسويت".