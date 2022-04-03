حسين الشحات يتصدر تريند تويتر بعد هدفه أمام الهلال السوداني

تصدر حسين الشحات تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد هدفه أمام الهلال السوداني في الدقية 74 من الشوط الثاني، بالجولة الاخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال افريقيا.

وتفاعل مع الهاشتاج جماهير القلعة الحمراء بعد احراز النادي الأهلي هدفا بقدم حسين الشحات من تمريرة أرضية.

تشكيل الهلال..

المرمى: أبو عشرين

الدفاع: فارس عبد الله – محمد أوتارا – الطيب عبد الرازق - موفق صديق

الوسط: صلاح عادل – جيرالد فيري – عبدول أجاجون

الهجوم: ياسر مزمل – محمد عبد الرحمن - عيد مقدم



تشكيل الأهلي لمواجهة الهلال السوداني:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول وكريم فؤاد.

خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر.

خط الهجوم: محمد شريف.