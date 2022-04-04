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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هكررها مع بناتي.. رانيا يوسف تكشف كواليس مشاركتها في برنامج "نجوم السماء"

رانيا يوسف
رانيا يوسف

تحدثت الفنانة رانيا يوسف، عن مشاركتها في برنامج "نجوم السماء"، قائلة:" إنها عاشت تجربة skydiving من قبل في إسبانيا، ولكن  تجربة skydiving في مصر مختلفة للغاية.

وأضافت “رانيا يوسف” خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج “التاسعة” المذاع على القناة الأولى المصرية :" التجربة في مصر مختلفة تماما..أنت من فوق بتشوف مصر بالكامل"،مسترسلة:" شكل البلد والبحر من فوق مختلف تماما عن بحر وشكل إسبانيا".

واسترسلت:" أنا لفيت العالم، لكن مشوفتش في جمال بلادنا وشواطئنا"، متابعة:" أنا استمتعت بـ تجربة skydiving جدا".

وشددت على أن مصر أصبحت محترفة في رياضة الـ  skydiving، متابعة:" كنت مطمنة..وهكرر التجربة كل ما أروح شرم الشيخ".

ولفتت إلى أنها ستمارس تلك التجربة مرة أخرى مع أولادها، مشيرة إلى أنها تعمل على مسلسل جديد وسيتم عرضه بعد رمضان.

وأكملت:" كنا بنرتب نعرض المسلسل في رمضان ولكننا تأخرنا في العمل والترويج".

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