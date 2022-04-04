هكررها مع بناتي.. رانيا يوسف تكشف كواليس مشاركتها في برنامج "نجوم السماء"

تحدثت الفنانة رانيا يوسف، عن مشاركتها في برنامج "نجوم السماء"، قائلة:" إنها عاشت تجربة skydiving من قبل في إسبانيا، ولكن تجربة skydiving في مصر مختلفة للغاية.

وأضافت “رانيا يوسف” خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج “التاسعة” المذاع على القناة الأولى المصرية :" التجربة في مصر مختلفة تماما..أنت من فوق بتشوف مصر بالكامل"،مسترسلة:" شكل البلد والبحر من فوق مختلف تماما عن بحر وشكل إسبانيا".

واسترسلت:" أنا لفيت العالم، لكن مشوفتش في جمال بلادنا وشواطئنا"، متابعة:" أنا استمتعت بـ تجربة skydiving جدا".

وشددت على أن مصر أصبحت محترفة في رياضة الـ skydiving، متابعة:" كنت مطمنة..وهكرر التجربة كل ما أروح شرم الشيخ".

ولفتت إلى أنها ستمارس تلك التجربة مرة أخرى مع أولادها، مشيرة إلى أنها تعمل على مسلسل جديد وسيتم عرضه بعد رمضان.

وأكملت:" كنا بنرتب نعرض المسلسل في رمضان ولكننا تأخرنا في العمل والترويج".