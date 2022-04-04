19,9 % زيادة بإيرادات الأوقاف في تسعة أشهر

حققت هيئة الأوقاف المصرية أرقامًا قياسية في الأرباح والمتحصلات للشهر التاسع على التوالي حيث بلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من 1/ 3/ 2022م حتى 31/ 3/ 2022م مبلغًا قدره (239,875,517) جنيهًا بزيادة قدرها (118,270,124) جنيهًا عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي الماضي2020 /2021م ، وبنسبة زيادة قدرها 97,3% ، وبزيادة قدرها (153,429,231) جنيهًا عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي 2019 /2020 م بنسبة زيادة قدرها 177,5%



وحققت هيئة الأوقاف المصرية خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي 2021/2022م (1,429,419,001) جنيه بزيادة قدرها (237,122,750) جنيهًا عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2020 /2021 م وبنسبة زيادة قدرها 19,9% ، وبزيادة قدرها (470,008,505) جنيه عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي 2019/ 2020 م وبنسبة زيادة قدرها 49% .



وسيعقد مختار جمعة اجتماعًا موسعًا مع جميع قيادات هيئة الأوقاف يوم الثلاثاء 5/ 4/ 2022م في تمام الساعة الثالثة عصرًا ، لبحث مزيد من سبل تنمية أرباح وإيرادات الهيئة ، في إطار دور الوزارة في خدمة الوقف وحسن استثمار أعيانه ، وصرف عوائده في مصارفها الشرعية وفق شروط الواقفين.