عمرو أديب: السعودية وضعت 5 مليارات دولار في البنك المركزي.. فيديو

تقدم الإعلامي عمرو أديب بتقديم الشكر إلي حلفائنا في السعودية علي وضع المملكة العربية السعودية مبلغ قدرة 5 مليارات دولار في البنك المركزي المصري كـ وديعة .

وأضاف عمرو أديب خلال برنامجه " الحكاية " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر 2" ، إن هذه الوديعة الهدف منها هو دعم الأصول المصرية من العملة الأجنبية ، مؤكدا أن المملكة تعهدت بضخ 10 مليارات دولار علي هيئة استثمارات في مصر .

وأوضح عمرو أديب ، إن دولة الأمارات العربية تعهدت بضخم 5 مليارات دولار استثمارات أيضا وهنا نري ونجد دور الحلفاء والأصدقاء الذي يظهر وقت الضيق وهذه المواقف تظهر الأصدقاء .