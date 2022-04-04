ياسر إبراهيم: قطعنا خطوة مهمة في مشوار دوري أبطال أفريقيا

اكد ياسر إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق حقق هدفه في مباراة الهلال من خلال حسم الصعود إلى الدور ربع النهائي في البطولة، وقطع خطوة مهمة في مشوار الفريق في دوري أبطال إفريقيا.
وأوضح إبراهيم أن الفريق كان لديه رغبة واضحة في تسجيل المزيد من الأهداف خلال مباراة الهلال، خاصة بعد الهدف الذي سجله حسين الشحات، الذي حسم صعود الفريق وتحقيق الهدف الأهم للفريق في المرحلة الحالية.
وأكد مدافع الأهلي أن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، تحدث مع اللاعبين وطالبهم بضرورة الضغط على لاعبي الهلال وعدم إتاحة الفرصة لهم لتنظيم صفوفهم وصناعة هجمات، وحذر من خطورة الفريق السوداني في الشق الهجومي، وهو ما تعامل معه اللاعبون بكل جدية ونفذوا تعليمات المدير الفني.
وشدد إبراهيم على أن المرحلة الحالية تشهد ضغط مباريات ما بين مشاركات الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا وبطولة الدوري الممتاز، وأن الفريق حقق هدفه الأول من خلال الفوز على الهلال والتأهل إلى الدور ربع النهائي في دوري الأبطال.