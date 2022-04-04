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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيد عبد الحفيظ يكشف أسباب تألق أحمد عبد القادر أمام الهلال

أحمد عبد القادر
أحمد عبد القادر

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، سبب تألق أحمد عبد القادر مع الفريق، وعلق على مشاركة بيرسي تاو وتواجده داخل الملعب رغم تراجع مستواه.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية بفضائية "المحور" عبر برنامج "الريمونتادا": "موسيماني يريد تواجد تاو بشكل أكبر في الملعب لأنه كان مصابًا ويريد تجهيزه فنيًا".

وأضاف: "أحمد عبد القادر يتوهج لأنه يهتم بنفسه جدًا حتى في الطعام والشراب، وإذا زاد ربع كيلو تعد كارثة بالنسبة له، هو لاعب له عقلية جيدة".

واستكمل: "هناك العديد من اللاعبين الذين يمتلكون الموهبة ولكن ليس لديهم العقلية التي تؤهلهم للاستمرار في الملاعب".

وأردف: "الاستمرارية أساس النجومية، مهم جدًا في هذا السن الصغير كيفية التعامل، والتعامل معه يكون بحذر".

واختتم: "عبد القادر يمتلك إمكانيات جيدة وأمامه طريق طويل جدًا، هو الوحيد القادر على تحديد كونه سيستكمل المشوار بشكل جيد جدًا أو يخرج منه".

سيد عبد الحفيظ النادي الأهلي أحمد عبد القادر بيرسي تاو عبد القادر

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