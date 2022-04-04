ميدو يشيد بنجم الأهلي: يستحق الانضمام إلى منتخب مصر

يرى أحمد حسام ميدو مهاجم ومدرب الزمالك السابق ، أن نقطة ترجيح لاعبي الأهلي عن باقي الأندية هي الجاهزية البدنية، مشيرًا إلى أن المارد الأحمر كان أفضل من منافسه الهلال السوداني.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية بفضائية "المحور": "لاعبو الأهلي جاهزون بدنيًا دائمًا رغم ضغط المباريات، وهذا شيء يحسب لمدرب الأحمال في الأهلي".

وأضاف: "ما أعلمه أن أحمد عبد القادر يملك عقلية جيدة وفي الوقت الراهن العقلية أهم من الكرة، كما أنه يملك إمكانيات أفضل من كل اللاعبين الذين حوله، وكشف كل من حوله لأنه صاحب مستوى آخر".

وأردف: "لاعب ذكي في تحركاته وسريع، ومن الصعب جدًا مواجهته لأنه سريع ولديه جرأة أن يذهب للمدافع، ومهاري وواثق في نفسه، ويمتلك مواصفات اللاعب الدولي".

واستكمل: "عبد القادر ميلاد لاعب كبير للكرة المصرية بشكل عام، ويجب أن يتواجد في منتخب مصر ولو كان متواجدًا في الفترة الماضية كان سيعطي لك خيار مختلف".

واستطرد: "أنا زملكاوي وعندما يصعد أي لاعب في مصر حتى لو من الأهلي سأكون سعيد جدًا".

وأتم: "سعيد بمستوى أحمد عبد القادر وأقول لمسؤولي الأهلي ضعوا اللاعب في الحضانة وحافظوا عليه، إذا خرج للنجومية بشكل مبكر سيتعطل".

واختتم: "وارد أن يكون أفضل لاعب في مصر في العشر سنوات المقبلة".