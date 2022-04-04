نجم الزمالك السابق: الأهلي يعرف كيف يفوز وهو في أسوأ حالاته

يرى أحمد عيد عبدالملك لاعب منتخب مصر، وفريق الزمالك السابق، أن أكبر ميزة يتمتع بها الأهلي هي الفوز في كل الظروف واسوأ الظروف موضحا أن الزمالك لا يعرف يحقق انتصارات وهو بحالة سيئة مثل الأهلي.

وتابع أحمد عيد عبدالملك عبر قناة “ETC”: “أعتقد أن الانتصار والتأهل لربع النهائي سيمنح الأهلي دوافع كبيرة، وأتوقع أن يكون الأهلي مرشح بقوة للفوز بالبطولة، ومواجهة أحد الثلاثي الرجاء والوداد والترجي لا تشكل عائق”.

وأكمل نجم الكرة المصرية السابق: “يجب أن ينشغل الأهلي بالمنافس ولا يتحدث كثيرا على التحكيم، لأن التحكيم سيء على الجميع، والزمالك أكبر ضحايا التحكيم، لأن الأهلي يملك الخبرات التي تؤهله للتتويج للمرة الثالثة على التوالي”.

وأضاف عبدالملك : “مباراة بيراميدز المقبلة ستكون البداية الحقيقية لفريق الزمالك مع فيريرا، وأتمنى أن يكون التشكيل الأساسي بكامل جاهزيته، لأن الفريق يملك أفضل مما ظهر عليه من إمكانيات فنية، ولدى تخوف من المباراة بسبب الحالة التي يعيشها بيراميدز”.