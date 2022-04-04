منافسو الأهلي المحتملون بربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

حقق النادي الأهلي فوزًا صعبًا على حساب الهلال السوداني، بهدف نظيف، مساء اليوم الأحد، في إطار مباريات الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

بهذا الفوز استطاع الأهلي من رفع رصيده إلى النقطة العاشرة، في وصافة ترتيب المجموعة الأولى، خلف صنداونز المتصدر بـ16 نقطة.



منافسو الأهلي المحتملين



وصعد الأهلى كثانى المجموعة، مما جعله ينتظر أحد الأندية التي احتلت المراكز الأولى في المجموعات الثلاثة الأخرى وهى الترجى التونسى أو الوداد المغربى أو الرجاء المغربى.

صعود الأهلي في المركز الثاني، أصبح بارقة أمل بعد صعوده في النسختين السابقتين في وصافة المجموعة أيضا، وحقق البطولة في كلا المناسبتين.

وصعد الأهلى في المركز الثاني في نسخة 2020 برصيد 11 نقطة، خلف النجم الساحلي التونسي الذي تصدر المجموعة برصيد 12 نقطة، وتوج باللقب على حساب الزمالك.

بينما جاء المارد الأحمر في الوصافة، في نسخة 2021 بنفس الرصيد بـ11 نقطة، خلف نادي سيمبا التنزاني الذي ظفر بصدارة المجموعة في تلك النسخة، برصيد 13 نقطة، ليتوج بطلًا على حساب كايرز تشيفز.