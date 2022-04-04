الرجاء المغربي يحسم صدارة المجموعة الثانية لأبطال أفريقيا بفوزه على وفاق سطيف 1-0

حسم فريق الرجاء المغربي، صدارته للمجموعة الثانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه وفاق سطيف الجزائري بهدف دون رد، مساء الأحد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "محمد الخامس" في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات للمسابقة القارية.



الفوز منح صدارة المجموعة للرجاء المغربي، بعدما رفع رصيده إلى 15 نقطة، بفارق 6 نقاط عن وفاق سطيف صاحب المركز الثاني.



وكان الفريقان قد ضمنا التأهل للدور ربع النهائي للمسابقة القارية قبل مباراة اليوم، ولكن الرجاء نجح في حسم صدارة المجموعة بعد الفوز على وفاق سطيف.



سجل هدف الرجاء واللقاء الوحيد، لاعبه مروان هدهودي في الدقيقة 74، بعدما أهدر زميله حميد أحداد ضربة جزاء في الدقيقة 9 من الشوط الأول.



واكتمل عقد الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا، بعد تأهل 8 فرق هي، "صنداونز الجنوب الإفريقي والأهلي من المجموعة الأولى، الرجاء المغربي ووفاق سطيف الجزائري من المجموعة الثانية، الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري من المجموعة الثالثة، الوداد المغربي وبيترو أتلتيكو الأنجولي من المجموعة الرابعة).



ومن المقرر أن تقام قرعة الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا بعد غد الثلاثاء، في مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بالقاهرة.