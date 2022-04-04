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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيد عبد الحفيظ يهاجم سيكازوي حكم مباراة الأهلي والهلال

من لقاء الأهلي والهلال
من لقاء الأهلي والهلال

 

علق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على تأهل الفريق لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم والفوز على الهلال السوداني بهدف دون رد.
قال سيد عبد الحفيظ في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "كرة القدم دائما توجد فيها قلق، حتى لو كنا تقدمنا بفارق هدفين، القلق والحذر دوما مطلوب وهذا الحذر كان متواجدا بالنسبة لنا في مباراة الهلال".

 
أضاف: "كنا في حاجة إلى الصعود، وكان هناك تباين في الحالة المزاجية بين لاعبي الأهلي بسبب مشاركاتهم الدولية، نعلم أننا نمتلك لاعبين كبار، ولكن مهما كان مباريات التوقف الدولي دائما ما تكون مؤثرة في اللاعب نفسه".

 
وواصل: "حققنا الهدف في النهاية من خلال الصعود لربع النهائي وهدفنا التتويج بدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم" 
وختم حديثه قائلا: "تحدثت مع حكم مباراة الأهلي والهلال، سيكازوي لم يحتسب أي ضربة جزاء طوال مسيرته للأهلي، وما شاهدناه في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة بالكاميرون ومعظم المسابقات الأفريقية خلال الفترة الأخيرة، يستوجب أن نقول عيب أن نتحدث عن تلك الأخطاء التحكيمية في 2022، من المفترض أن يكون هناك تميز أكثر من ذلك"

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