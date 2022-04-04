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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المرور: ازدحام وتكدس من العصر حتى المغرب بسبب خروج الموظفين

محور روض الفرج
محور روض الفرج

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن حالة المرور اليوم الاثنين 4 - 4 – 2022.

وأكد هانى النحاس، مراسل "صباح البلد" من داخل غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، أن هناك سيولة مرورية ملحوظة صباح اليوم.

وقال مراسل "صباح البلد"، إن وقت خروج الموظفين يكون هناك ازدحام وتكدس بداية من العصر حتى المغرب، مما جعل الإدارة العامة للمرور بالدفع ببعض التمركزات فى فترة قبل الإفطار.

وتابع أن معظم المحاور بها سيولة مرورية، مثل محور روض الفرج، ، ولا يوجد أى نوع من أنواع الضغط، وهو نفس كما يحدث على محور طريق السويس.

 

 

صباح البلد سيولة مرورية الافطار محور روض الفرج محور طريق السويس

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