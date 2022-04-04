المرور: ازدحام وتكدس من العصر حتى المغرب بسبب خروج الموظفين

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن حالة المرور اليوم الاثنين 4 - 4 – 2022.

وأكد هانى النحاس، مراسل "صباح البلد" من داخل غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، أن هناك سيولة مرورية ملحوظة صباح اليوم.

وقال مراسل "صباح البلد"، إن وقت خروج الموظفين يكون هناك ازدحام وتكدس بداية من العصر حتى المغرب، مما جعل الإدارة العامة للمرور بالدفع ببعض التمركزات فى فترة قبل الإفطار.

وتابع أن معظم المحاور بها سيولة مرورية، مثل محور روض الفرج، ، ولا يوجد أى نوع من أنواع الضغط، وهو نفس كما يحدث على محور طريق السويس.