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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

وزير الإسكان يستعرض مسودة الدليل الإرشادى لأسس ومعايير الحفاظ على الطابع المعمارى

صدى البلد

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع المهندس محمد أبوسعدة، رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، وفريق العمل المرافق له، وبحضور مسئولى الوزارة، لاستعراض مسودة الدليل الإرشادى لأسس ومعايير الحفاظ على الطابع المعمارى ودعم الهوية البصرية، والذى تم إعداده من خلال الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، وسيتم عرضه على إحدى اللجان الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، تمهيداً لعرضه على المجلس لاعتماده.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه يتم إعداد الدليل الإرشادى لأسس ومعايير الحفاظ على الطابع المعمارى ودعم الهوية البصرية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بوضع إطار مرجعى لدعم الهوية البصرية، من خلال أسس ومعايير قابلة للتطبيق، وذلك فى إطار الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة للمدن المصرية، والتى تهدف لضبط وحوكمة العمران، والارتقاء بمستوى العمران المصرى.

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واستمع الوزير إلى شرح مفصل عن دلائل أسس ومعايير الحفاظ على الطابع المعمارى ودعم الهوية البصرية، حيث تم التأكيد على أن مصر غنية بأنماط عمرانية متنوعة، ولكل منطقة هويتها المتميزة التى تكونت عبر السنين نتيجة عوامل كثيرة (الظروف الطبيعية والمناخية – النشاط الاقتصادى – العادات والتقاليد – الموارد الطبيعية والمنتجات)، لكن غياب رؤية جامعة لعناصر الهوية لكل منطقة، أدى إلى تشوه بصرى لكثير من الأماكن، وطمس الهوية البصرية، ولذا يهدف هذا الدليل الإرشادى إلى إحياء الهوية البصرية والطابع العمرانى.

المجتمعات العمرانية الجهاز القومى للتنسيق الحضارى مسودة الدليل الإرشادى الطابع المعماري دعم الهوية البصرية

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