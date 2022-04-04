" مكافحة الإدمان " : تنفيذ 45 ألف زيارة لقرى حياة كريمة و 1000 ورشة للتوعية | فيديو

قال الدكتور إبراهيم عسكر ، مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة الإدمان ، تعقيبا على المجهودات المتواصلة بقرى حياة كريمة للتوعية بمخاطر المخدرات ، إن الصندوق ينتهج حزمة من البرامج الوقائية ، والعلاجية لكل فئات المجتمع ، وخاصة الفئات المهمشة والتي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بها في قرى " حياة كريمة " .

وأضاف الدكتور إبراهيم عسكر ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى المصرية " ، أن الصندوق تواجد داخل القرى منذ اطلاق المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، متابعا : " متواجدين الأن في 700 قرية وندشن حزمة من البرامج الوقائية وعلى رأسها الزيارات المنزلية " .

وأوضح " عسكر " ، أن الصندوق يولي أهمية كبيرة بالزيارات المنزلية ، والتي يتم من خلالها توعية الأهالي بكيفية الاكتشاف المبكر ، والتعامل مع مريض الإدمان ، وتعريفهم بالخط الساخن ، مردفا : " كنا خايفين الناس مترحبش بينا بس لاقينا عكس كده " .

واسترسل : الحملات التوعية تستهدف مراكز الشباب والمدارس والجمعيات الأهلية ، بالاضافة للجلسات الاسرية ، لافتا :" متواجدين مع القرى الرئيسية لحياة كريمة وقمنا بـ 45 ألف زيارة لقرى حياة حياة بالإضافة لـ 1000 ورشة عمل واستقطاب عدد من الشباب الجامعي للتطوع في مبادرتنا " .

وأوضح : نحترم الثقافة القروية والتوقيتات التي ندخل فيها بين الأهالي ، ولازال هناك استمرارية في التواجد في هذه القرى ، ولدينا 28 مركز علاجي تابع للصندوق في 18 محافظة .