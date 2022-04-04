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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد حليم: زيادة الحوافز المالية وشرط المحترف الدولي أفضل من تقليص فرق الدوري

صدى البلد

أكد محمد حليم المدير الفني لفريق القناة أن زيادة الحوافز المالية تؤدى إلى إضفاء مزيد من القوة على الدورى الممتاز رافضا في الوقت نفسه تقليص عدد فرق الدوري من ١٨ إلى ١٦.

قال محمد حليم في تصريحات خاصة لصدى البلد: تقوية الدورى الممتاز تبدأ من زيادة الحوافز المالية وليس تقليص عدد الفرق.

تابع: إيه الهدف من مقترح تقليص عدد فرق الدوري ونرى هناك فرق فى البطولات العالمية يشارك بها ٢٠ فريقا.

أكمل: يجب أن ينصب تركيز المسؤولين عن كرة القدم على مساعدة الأندية الشعبية ماديا ومعنويا لمواجهة التواجد الجارف من جانب اية الشركات إلى جانب إضفاء مزيد من القوة على المسابقات المحلية.

أتم: لا أرى سببا لتقليص عدد المحترفين في الدورى المصرى ويتعين وضع ضوابط في ملف اللاعبين الأجانب.

وقال ايضا : بعض الدوريات مثل السعودية تضع ضوابط للاستعانة بالمحترفين لافتا إلى ضرورة أن يكون المحترف شارك مع منتخب بلاده.

أوضح أن المحترفين يتواجدون فى بعض الأندية الكبيرة مثل الاهلي والزمالك وبيراميدز مشددا على ضرورة أن يكون اللاعب الأجنبي دولى لكون ذلك من شأنه تقوية المسابقة المحلية.

كان اتحاد الكرة برئاسة جمال علام وعد البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى للمنتخب دراسة طلبه الخاص بتقليص عدد المحترفين في الدوري المصري خلال الموسم المقبل لحدوث طفرة في جميع المراكز بالدوري المصري وألا يكون مقتصرا فقط على مركز حراسة المرمى وحتى لا يؤثر بالسلب على اختياراته.

من جانبه أكد محمد أبو الوفا، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن الجبلاية بصدد اتخاذ قرار مع رابطة الأندية من أجل تقليص عدد فرق دوري المحترفين إلى 16 فريق بدلا من 18 وأن هذه ستكون أولى إجراءات تطوير المسابقة.

وقال أبو الوفا في تصريحات تلفزيونية : نسير وفق خطة متكاملة لتطوير الكرة المصرية الموسم المقبل سيكون الأخير بالنسبة للشكل الحالي لمسابقة القسم الثاني ومن ثم ستصبح دوري من مجموعة واحدة.

أضاف: سنواصل الاتفاق مع رابطة الأندية بشأن دوري المحترفين من أجل تقليص عدد الأندية به إلى 16 فريق بالموسم المقبل أو الذي يليه بأقصى تقدير، والقسم الثالث سيكون 12 مجموعة وسوف يباع حقوقه بشكل منفصل من أجل زيادة العائد المادي للأندية.

وواصل: بالنسبة للمنتخبات، الناشئين من مواليد 2006 و 2003 يسيرون بشكل جيد وخطوات ثابتة نحو الأفضل لكن المهمة الأصعب حاليا هي اختيار الجهاز الفني للمنتخب الأول، وحول رأيي الشخصي أتمنى استمرار كيروش.

وأتم: جلسة الاتحاد المقبلة ستحسم مصير الجهاز الفني الحالي بقيادة كيروش وسنتخذ بها بعض القرارات بشأن المسابقات والمنتخبات وهذا من أجل صالح الكرة المصرية.

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