شباب سلاح السيف يتأهلون لربع نهائي بطولة العالم بدبي

نجح المنتخب الوطني المصنف الأول عالميًا في التأهل لدور ربع النهائي ببطولة العالم لسلاح السيف ، والتي تقام بمجمع حمدان الرياضي بدبي بالإمارات العربية المتحدة في الفترة من 2 أبريل وحتي 10 أبريل الجاري.

وجاء تأهل منتخب مصر لدور ربع النهائي بعد فوزه على فريق كوريا المصنف ال 16 بنتيجة 45-34.

وكان منتخبنا الوطني قد تأهل مباشرةً إلى دور الـ32، ثم حقق أول فوز له على فريق جمهورية التشيك بنتيجة 45-24.

ويلتقي منتخبنا الوطني مع منتخب المجر المصنف الثامن على البطولة والـ37 عالميًا بدور ربع النهائي في تمام الساعة ال 11:10 صباحًا بتوقيت القاهرة.

وضمت قائمة الفريق المصري كل من: أدهم معتز وزياد نوفل وأحمد هشام السداوي وإياد معروف.

ويشارك في منافسات الفرق 34 دولة، حيث يأتي منتخبنا الوطني في صدارة التصنيف الدولي، يليه منتخب أوزبكستان في المركز الثاني.

جديرًا بالذكر أن شابات سلاح السيف حصلوا على المركز الـ17 وذلك بعد خسارتهم من منتخب اليابان بدور الـ32 بنتيجة 45-32.