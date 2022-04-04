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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طارق الشناوي: ياسر جلال جسد الرئيس السيسي بعمق| فيديو

مسلسل الاختيار 3
مسلسل الاختيار 3

كشف الناقد الفني طارق الشناوي عن تقيمه لملامح دراما رمضان للعام الحالي، قائلا : " الوجبة قوية جدا من أول حلقتين  لكل المسلسلات متعددة الأوجه وشهية " .

وأضاف طارق الشناوي ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى المصرية " ، أن هناك عددا كبيرا من المسلسلات تحصد نسب من الجيد وحتى الممتاز ، ولكن البدايات كلها مشجعة لاستكمال كافة الحلقات ، متابعا : " نجاح الاختيار 3 ليس مفاجأة ولكن قفزة لآفاق بعيدة جدا للمتابعة وارتفاع نسب المشاهدة حتى وصل للنجاح الطاغي والتصفيق للجمهور " .

وتابع " الشناوي " : رد الفعل على مسلسل الاختيار عالي جدا ، لأن الأحداث لا تزال في الذاكرة ، و المخرج أجاد فكرة التوثيق والخط الدرامي ، وتجسيد " ياسر جلال " للرئيس السيسي تجسيد عميق جدا ومتطور وقدر يوصل للوجدان والإحساس  " . 

وعرضت الحلقة الثانية من مسلسل "الاختيار 3" مجموعة من الأحداث المهمة التي شهدتها مصر خلال فترة حكم الاخوان في عام 2012 و2013.

ومن الأحداث الهامة كانت الواقعة الأكثر جدلا وهي احتفال الجماعة الإرهابية ورئيسها وقتها المعزول محمد مرسي بذكري 39 لنصر أكتوبر، وسط حشد من أنصار الجماعة داخل استاد القاهرة الدولي وبحضور مجموعة من الإرهابيين الذين تورطوا في سفك دماء المصريين واستشهاد وقتل الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

طارق الشناوى توك شو الرئيس السيسي ياسر جلال الاختيار 3

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