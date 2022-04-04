برلمانى يطالب بدراسة مقترح إضافة الشعير مع القمح لإنتاج الخبز

قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن مقترح إضافة الشعير مع دقيق القمح لإنتاج خليط اقتصادي لتصنيع الخبز يحتاج إلى دراسات مستفيضة من جانب وزارة التضامن الإجتماعى لتحديد مدى جداوه من عدمه.

وأشار عمر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه يعلم انه من الممكن ان يتم اضافة الذرة مع القمح ، لكن اضافة الشعير للقمح هو أمر غريب بالنسبه له ، مؤكدا أن رغيف الخبز له مواصفات معينة ،و ليس أى طعم يضاف للقمح يكون طعم مستساغ.

وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان: على سبيل المثال الخبز المدعوم لا يتم خبزه إلا من خلال أنواع معينة مستوردة من القمح.

وكانت قد أعلنت النائبة سارة النحاس عضو لجنة الصحة ، عن تقدمها باقتراح برغبة للمستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من رئيس الوزراء ووزير التموين ووزير الزراعة بشأن إضافة الشعير مع دقيق القمح لإنتاج خليط اقتصادي مناسبا لتصنيع الخبز" وذلك تزامنا مع إندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، والتي من تداعياتها رفع أسعار القمح والغلال خلال الفترة المقبلة.

ونوهت النحاس في تصريحاتها أن العالم مقبل على أبواب تغيرات مناخية خلال سنوات قليلة، ستدفع الدول المنتجة للقمح إلى تقليص إنتاجه ومن ثم رفع أسعاره. وبما أن مصر تعتبر أكبر مستورد للقمح في العالم، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاءـ وفي ضوء التجارب والأبحاث العلمية الصادرة في هذا الشأن بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة، فانه وجب علينا تفعيل آليات إنتاج خليط اقتصادي داخل مخابز الدولة مقترننا بالآتي؛-

توسيع التصنيع الزراعي لاختيار أنسب الحبوب التي يمكن إضافتها مع القمح لإنتاج خليط من الدقيق لتصنيع الخبز يحافظ على نفس القيمة والجودة الغذائية برغيف الخبز الحالي. كما يساعد في تخفيض فاتورة استيراد القمح من الخارج.

- وضع سعر توريد للشعير في مواعيد معلنة، وذلك تحفيزا للمزارعين للعناية بزراعته أثناء موسم، لأن العائد سيكون مجزي، وإنقاذهم من استغلال معظم التجار.

- إنشاء جمعية أو رابطة لمنتجي الشعير للبدء خطوة الزراعة التعاقدية وخصوصا في الأراضي التي ترتفع فيها نسبة الملوحة، مبادرة توعية المزارعين بكيفية مساهمتهم بزراعة الشعير لسد الفجوة القمحية.