سيد حنفى يشيد بتأجيل "التموين" تحصيل أقساط المخابز البلدية لنهاية إجازة العيد

أشاد النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب، بتوجيه الدكتور علي المصيلحي وزير ‏التموين والتجارة الداخلية بإرجاء تحصيل ‏المبالغ المالية والأقساط المستحقة على أصحاب المخابز البلدية ‏خلال شهر رمضان المعظم وحتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك.

وأعلن " حنفى " فى تصريحات له اليوم، اتفاقه التام مع تأكيد الدكتور على المصليحى، بأن ذلك يأتي فى إطار حرص الوزارة على ضرورة توافر رغيف الخبز البلدي ‏المدعم للمواطنين وتيسيراً على أصحاب المخابز البلدية في ‏ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد خلال الفترة الحالية، ‏وحلول شهر رمضان، وعيد الفطر المبارك، وقرب نهاية العام ‏الدراسي.

ووجه النائب سيد حنفى طه، التحية والتقدير لاصحاب المخابز وجميع العمال المصريين الشرفاء، الذين يواصلون العمل ليلاً ونهاراً لتوفير رغيف الخبز البلدي المدعم ، مؤكداً أن منظومة عمل المخابز التى وضعتها وزارة التموين والتجارة الداخلية حققت نجاحات كبيرة ومبهرة فى توفير رغيف الخبز البلدي المدعم لجميع أصحاب البطاقات ، خاصة أننا لم نر أى ازدحاما أو طوابير أمام المخابز للحصول على رغيف الخبز.

وناشد النائب سيد حنفى طه، كل من لديه القدرة المالية فى توفير رغيف الخبز الحر لاسرته أن يتخلى عن الخبز المقرر له فى البطاقات التموينية، مؤكداً أن ذلك الأمر يوفر مليارات الجنيهات لصالح الخزانة العامة ، ويحقق مبدأ وصول الدعم لكل من يستحقونه.

وكان أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمى ، قد أكد أن الوزارة وفرت لكل ‏مخبز 3 أيام من الدقيق وأن مواعيد فتح ‏المخابز في رمضان يبدأ من 8 صباحاً حتى 5 مساءً، وهناك ‏بعض المخابز سوف تفتح أبوابها أمام المواطن في فترة مسائية ‏لإنتاج رغيف خبز للسحور.‏