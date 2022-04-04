عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيد عبد الحفيظ: حكم ربع نهائي إفريقيا يشغلنا أكثر من المنافس

سيد عبدالحفيظ
سيد عبدالحفيظ

ثمن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي الفوز الذي حققه الفريق الأحمر على الهلال السوداني والتأهل لربع نهائي إفريقيا، موضحا أنه كان من المهم تخفيف العبء النفسي عن اللاعبين الدوليين بعد الإخفاق في الوصول لكاس العالم.


وأضاف عبد الحفيظ، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس مع الإعلامي محمد شبانة المُذاع على فضائية ETC: "التحكيم الأفريقي علامة استفهام كبيرة، تابعنا الأخطاء الفادحة في تصفيات كاس العالم، وتراجع التحكيم غير مفهوم وغير مبرر".


وأوضح مدير الكرة بالنادي الأهلي: "دورنا تهيئة اللاعبين، مثلا لاعب بإمكانيات أحمد عبد القادر دائما نشجعه على المراوغة والمرور، نعرف إمكانيات كل لاعب، ولا يشغلنا منافس ربع النهائي، الترجي والوداد والرجاء فرق كبيرة والفوارق الفنية بينهم قليلة".


وأكمل عبد الحفيظ: "لا يهمني المنافس بقدر ما يهمني من يحكم اللقاء المقبل، الكرة في العالم تطورت بشكل كبير، وما زال التحكيم في إفريقيا هو العائق الأكبر، وكيف نلعب مباريات في بطولة قارية مهمة مثل دوري الأبطال بعد ثلاثة أيام فقط من مباريات الإياب في الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم".


وتابع عبد الحفيظ: "مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا غريبة للغاية، ونتعجب من الحديث الكثير عن إجازة لاعبي الأهلي، هي أمور فنية وبعض اللاعبين يأتون للنادي في الإجازة لعمل استشفاء، وهناك برامج تأهيلية وبدنية لجميع اللاعبين في فترات الإجازات بشكل عام".
وختم تصريحاته: "كل مصابي الأهلي يعودون للتدريبات قريبا، ما عدا رامي ربيعة قد تطول فترة غيابه، ولا أملك تعليق على فكرة تقليص عدد أندية الدوري أو تقليص عدد المحترفين لأنني لم أتلقى أي رسمي يتعلق بهذا الأمر".

الأهلى النادي الأهلي الهلال السوداني سيد عبد الحفيظ Sports Fitness

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استبعاد 4 منتخبات إفريقية من كأس العالم بسبب المنشطات ؟ .. الحقيقة والتفاصيل

تراجع تاريخي لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

مصير الأهلي .. اتجاه في الكاف لعدم تطبيق الفار في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان إلى بعد طلوع الفجر.. هل يبطل الصيام؟

كيروش يقدم تقريره للجبلاية.. ومنحه إجازة لحين الفصل في إعادة مباراة مصر والسنغال

مشاهد غير أخلاقية.. وقف الحلقة الأولى من مسلسل ليلى علوي |فيديو

الوزراء ينفي تداول عبوات زيت معاد تدويره وغير صالح للاستهلاك الآدمي

حقيقة وفاة بكاري جاساما على يد مشجعين في باريس.. القصة الكاملة

موضوعات متعلقة

مصير الأهلي .. اتجاه في الكاف لعدم تطبيق الفار في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

ترشيحاتنا

الاختيار 3.. من هو الإرهابي محمد الغزلاني المتورط في مذبحة كرداسة؟

صدمة ورعب.. صورة لمدينة نيويورك تثير الجدل والسر ناطحات السحاب| شاهد

درجة الحرارة تصل 40.. تفاصيل الطقس وتحذيرات للصائمين في هذه المناطق

مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم الثالث من رمضان ودعاء للشفاعة

مبيعات كيا  الكهربائية ترتفع 55% على أساس سنوي

من مات عاصيا في رمضان كيف يدخل النار وأبوابها مغلقة؟..مبروك عطية يوضح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فطارك عندنا|لازانيا باللحم المفروم مع كوردن بلو.. والحلو رواني

دراسة تؤكد خطورة نظام العمل 8 ساعات .. يضعف الإنتاجية ويدمر الدماغ

متحور جديد من كورونا يهدد العالم.. منظمة الصحة تحذر من XE

مش خيال.. شاهد كلب آلي يجوب شوارع الصين لتحذير السكان|فيديو

فيديو

15 جنيها|الحد الأدنى لقيمة زكاة الفطر.. الإفتاء تكشف التفاصيل كاملة

فندق أبو ظبي وخلافها مع شيرين رضا .. ماذا قالت فيفي عبده مع ياسمين عز .. فيديوجراف

حقيقة مقتل بكاري جاساما على يد مشجعين جزائريين في باريس.. فيديوجراف

أين أبي هل سيأتي؟ طفل أوكراني يحصد تعاطف الملايين بسبب صراخه

المزيد

ساحة رأي

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

صفوت عمارة

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ