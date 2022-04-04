سيد عبد الحفيظ: حكم ربع نهائي إفريقيا يشغلنا أكثر من المنافس

ثمن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي الفوز الذي حققه الفريق الأحمر على الهلال السوداني والتأهل لربع نهائي إفريقيا، موضحا أنه كان من المهم تخفيف العبء النفسي عن اللاعبين الدوليين بعد الإخفاق في الوصول لكاس العالم.



وأضاف عبد الحفيظ، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس مع الإعلامي محمد شبانة المُذاع على فضائية ETC: "التحكيم الأفريقي علامة استفهام كبيرة، تابعنا الأخطاء الفادحة في تصفيات كاس العالم، وتراجع التحكيم غير مفهوم وغير مبرر".



وأوضح مدير الكرة بالنادي الأهلي: "دورنا تهيئة اللاعبين، مثلا لاعب بإمكانيات أحمد عبد القادر دائما نشجعه على المراوغة والمرور، نعرف إمكانيات كل لاعب، ولا يشغلنا منافس ربع النهائي، الترجي والوداد والرجاء فرق كبيرة والفوارق الفنية بينهم قليلة".



وأكمل عبد الحفيظ: "لا يهمني المنافس بقدر ما يهمني من يحكم اللقاء المقبل، الكرة في العالم تطورت بشكل كبير، وما زال التحكيم في إفريقيا هو العائق الأكبر، وكيف نلعب مباريات في بطولة قارية مهمة مثل دوري الأبطال بعد ثلاثة أيام فقط من مباريات الإياب في الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم".



وتابع عبد الحفيظ: "مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا غريبة للغاية، ونتعجب من الحديث الكثير عن إجازة لاعبي الأهلي، هي أمور فنية وبعض اللاعبين يأتون للنادي في الإجازة لعمل استشفاء، وهناك برامج تأهيلية وبدنية لجميع اللاعبين في فترات الإجازات بشكل عام".

وختم تصريحاته: "كل مصابي الأهلي يعودون للتدريبات قريبا، ما عدا رامي ربيعة قد تطول فترة غيابه، ولا أملك تعليق على فكرة تقليص عدد أندية الدوري أو تقليص عدد المحترفين لأنني لم أتلقى أي رسمي يتعلق بهذا الأمر".