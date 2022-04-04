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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

درجة الحرارة تصل 40.. تفاصيل الطقس وتحذيرات للصائمين في هذه المناطق

ارتفاع درجات الحرارة
ارتفاع درجات الحرارة

شهدت البلاد منذ ما يقرب من أسبوع، تغيرات وتقلبات في الطقس، فكان طقس شديد البرودة، وإذ فجأة يصبح الطقس مائل للحرارة، وتبدأ درجات الحرارة في الزيادة السريعة، بالتزامن من حلول شهر رمضان الكريم.

شهدت الثلاثة أيام الأولى من شهر رمضان الكريم، أجواء ربيعية مستقرة على كافة أنحاء الجمهورية، فكان هناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، مع زيادة فترات سطوح أشعة الشمس خلال فترات النهار على كافة أنحاء الجمهورية، الأمر الذي أثار تساؤلات الجميع، حالة الطقس خلال باقي أيام الشهر الفضيل؟، وكيف ستكون الموجه الحارة الجديدة؟.

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درجات الحرارة اليوم الاثنين بالقاهرة والمحافظات

تحذيرات من موجه حارة جديدة 

تحذر هيئة الأرصاد الجوية، من بدء موجه حارة جديدة، غدًا الثلاثاء، حيث تشهد البلاد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية، والتي تستمر على مدار الـ 72 ساعة القادمة، فتتراوح درجة الحرارة في القاهرة ما بين 38 و 40 درجة مئوية.

طقس ثالث أيام رمضان 

يشهد طقس ثالث أيام رمضان، اليوم الأثنين، ارتفاعًا تدريجيًا جديدًا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ويكون مائلا للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب البلاد.

يكون الطقس ليلاً مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلا على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

نشاط الرياح والشبورة المائية 

يشهد الطقس اليوم الأثنين، نشاط للشبورة المائية صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما يكون هناك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

ارتفاع درجات الحرارة 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم 

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الإثنين ارتفاعا آخر فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ، لطيف على السواحل الشمالية الشرقية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية : 

القاهرة الصغرى 16 والعظمى  31

الإسكندرية الصغرى 15 والعظمى 27

سيوة الصغرى 10 والعظمى 34

بورسعيد الصغرى 13 العظمى 25

دمياط الصغرى 15 والعظمى 25

الإسماعيلية الصغرى 14 والعظمى 32

السويس الصغرى 13 والعظمى 31

العريش الصغرى 14 والعظمى 24

رفح الصغرى 13 والعظمى 25

شرم الشيخ الصغرى 21 والعظمى 31

الغردقة الصغرى 20 والعظمى 30

بنى سويف الصغرى 16 والعظمى 32

المنيا الصغرى 17 والعظمى 33

اسيوط الصغرى 17 والعظمى 34

سوهاج الصغرى 18 والعظمى 32

قنا الصغرى 19 والعظمى 33

الأقصر الصغرى 18 والعظمى 34

أسوان الصغرى 19 والعظمى 35

حلايب الصغرى 19 والعظمى 28

الطقس موجة حارة شهر رمضان درجات الحرارة نشاط الرياح الشبورة المائية

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