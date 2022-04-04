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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

دور الثقافة فى التنمية الشاملة.. محاضرة بمكتبة الرياينة بالأقصر

قصور الثقافة
قصور الثقافة

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة باقة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافى.

حيث عقدت مكتبة الطفل والشباب بالرياينة محاضرة بعنوان "دور الثقافة فى التنمية الشاملة".

 وأوضحت وردة إبراهيم مفهوم التنمية الشاملة

ودورها في حل مشكلة الفقر والبطالة، وأهدافها بالنسبة للشباب، والتنمية الإقتصادية تعتمد على الثقافة كجزءا أساسيا، كما عقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان"كيفية التعامل مع كبار السن" وأوضح أ.د عبده الضوى أحمد طرق التعامل مع كبار السن وكيفية تقديم الدعم والرعاية لكبار السن.

عقدت مكتبة الطفل والشباب بالرزيقات بحرى محاضرة بعنوان"الحضارة وأثرها فى الفكر الإنسانى" وأوضح عمرو عبد الصبور لا شيء أعظم من فكرة وقد نضجت ولا شيء أعظم من فكرة نلمس ثمراتها على أرض الواقع، فيما عقدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلى محاضرة بعنوان"دور المرأة المصرية فى ثورة ١٩" وأوضح أحمد محمد دور المرأة المصرية السياسى والأقتصادي والإجتماعى عبر التاريخ وتعليم المرأة حتى المرحلة الجامعية ورفع سن الزواج للنساء إلى ١٦ عام والرجال إلى ١٨ عام ويرجع ذلك لمجهود السيدة صفية زغلول أم المصرين وكان لها دور مهم فى الحياة السياسية وتأسيس الأحزاب فى هذه الثورة واستشهاد العديد من الناضلات المصريات فى تلك الثورة فداء للوطن وحريته.

نظم بقصر ثقافة الطفل زيارة قافلة الأزهر الشريف للقصر بحضور كل من د. إلهام محمد شاهين الأمين العام المساعد لشؤون الواعظات، وفضيلة الشيخ عمر سيد مدير عام منطقة وعظ الأزهر، ود. سمر محمد حسانى، د. مروة محمد مرسى، حيث عقدت محاضرة بعنوان"تنمية مهارات الطفل ونشأته" وأوضحوا كيفية التعامل مع الطفل وتنمية مهاراته وإحترام عقليته، فيما عقد قصر ثقافة حوض الرمال محاضرة بعنوان "الدمج التربوي لذوي الاحتياجات الخاصة" وتحدثت أسراء أحمد عن الدمج وأنواعه وعدد ذوي الإحتياجات الخاصة والاعاقات في العالم وكيفية دمجمهم مع المجتمع المحيط بهم ودور الدولة في توفير كل الإحتياجات الخاصة بهم، وعقدت مكتبة الطفل والشباب بالحلة محاضرة بعنوان"ماذا تعرف عن جائزة نوبل" وتحدث أحمد عمران عن جائزة نوبل وسبب تسميتها بهذا الأسم والمجالات التى تمنح فيها الجائزة وبعض الشخصيات العربية الذين حصلوا على جائزة نوبل.

أقام قصر ثقافة الطود أمسية شعرية للشاعر ناجي فؤاد وألقى قصيدتى" بلقيس السمراء، مازال"، بجانب ذلك أعد قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة حكي قصة عن "الحمار العجوز" ألقتها أسماء عبد السلام، ونفذت مكتبة الكيمان الثقافية ورشةرسم "هدية عيد الأم" تنفيذ مجموعة من الأطفال رواد المكتبة احتفالاً بيوم الأم، فيما نفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري ورشة فنون تشكيلية رسم حر تنفيذ هشام النحاس، كما نفذت المكتبة ورشة أشغال يدوية تنفيذ نجوي أبوالفضل، ونفذ قصر ثقافة الأقصر ورشة رسم حر بإستخدام ألوان خشب والفلوماستر نفذتها صفاء حسن قرشي، بالإضافة إلى ذلك نفذ القصر ورشة فنون تشكيلية بعنوان" إعاده تدوير برطمان زجاج" تنفيذ شيماء سعيد.

الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة الأنشطة الثقافية والفنية فرع ثقافة الاقصر مكتبة الطفل والشباب بالرياينة

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